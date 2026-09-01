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«МегаФон»: смоляне стали активнее искать спутников жизни в Сети

Жители Смоленской области начали значительно чаще использовать цифровые сервисы для знакомств. По данным аналитиков «МегаФона», в 2026 г. потребление мобильного интернет-трафика на дейтинг-платформах в регионе выросло на 37% по сравнению с прошлым годом — то есть почти в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Анализ обезличенных данных абонентов показан, что смоляне договариваются о встречах заранее, накануне выходных. Самыми активными днями для знакомств в сети стал четверг, в этот день активность пользователей на дейтинг-ресурсах превышает средний показатель на 12%.

Лидерство по популярности среди смолян в 2026 г. удерживает портал Mamba — потребление интернет-трафика в этом сервисе составило 70%. Вторую строчку рейтинга занимает Loveplanet (24%), а замыкает тройку лидеров сервис знакомств Teamo (5%). При этом открытием года для местных жителей можно назвать приложение Twinby, интерес смолян к этому сервису за год вырос в 28 раз.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

Среди регионов Центрального федерального округа наибольший объем трафика к дейтинг приложениям продемонстрировали, кроме Москвы и Московской области, Ярославская, Тверская и Рязанская области. Смоленская область занимает восьмое место в этом списке.

«Поиск второй половинки в интернете давно стал привычной для всех реальностью. В Сети, как и в офлайне, важно соблюдать осторожность, в том числе при обмене контактами. Те, кто хочет держать личное пространство под контролем, могут воспользоваться нашей опцией «Дополнительный номер», которая позволяет завести виртуальный контактный телефон для отдельных нужд. Это избавляет от необходимости приобретать вторую сим-карту и дает уверенность в том, что нежелательные звонки не потревожат вас на основном номере», — отметил директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

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