CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

МТС зафиксировала рост применения ИИ-функций на платформе для онлайн-коммуникаций в 2,6 раза

МТС проанализировала активность использования решений для бизнес-коммуникаций на платформе «МТС Линк» предприятиями Московского региона во II квартале 2026 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост общего числа онлайн-мероприятий на 64% и увеличение применения ИИ-функций для эффективности процессов на 160%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По результатам анализа, самым высоким спросом сервисы платформы «МТС Линк» пользуются ИТ-компании (22% от числа бизнес-клиентов), образовательные организации (19%), государственные учреждения (15%), компании из области здравоохранения (13%) и промышленные предприятия региона (10%). При этом за рассматриваемый период наибольший рост пришелся на компании из финансового сектора (+7%), в результате чего их доля в общем числе составила 9% от всех компаний-пользователей платформы в регионе.

Общее количество деловых онлайн-мероприятий в регионе год к году выросло на 64%, встреч – в 1,6 раз, вебинаров – на четверть.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

Наиболее заметным трендом стало использование функций на основе искусственного интеллекта. В рассматриваемом периоде использование ИИ-ассистента, который быстро находит информацию в чатах и базе знаний компании, создает резюме и расшифровывает запись встреч, выросло на 160%. Популярность функций для комфорта встреч также продолжает расти: по сравнению с прошлым годом московские предприятия стали использовать маски, аватары на 58% чаще, а шумоподавление – почти в 2,5 раза.

«Московский регион по праву лидирует по уровню применения различных цифровых решений, в том числе сервисов для ведения коммуникаций. Это удобно: сервисы помогают собрать сотрудников без привязки к рабочему месту и без необходимости подключать дополнительное оборудования. Это эффективно – у каждого участника встречи по итогам мероприятия есть краткое содержание и полная расшифровка и это безопасно – сервисы нашей платформы входят в реестр отечественного ПО», — сказала коммерческий директор бизнес-рынка МТС в Московском регионе Светлана Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Россияне создали метод защиты от квантового взлома

Власти подружат сотовых операторов насильно. В маленьких населенных пунктах на каждой базовой станции будут работать все четыре

В России вводят суверенные сертификаты для подписи программного кода

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще