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Подписывать электронные перевозочные документы можно «Госключом»

С 1 сентября 2026 г. все участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде. Подписать такие документы можно «Госключом». Это бесплатное решение, которое можно применять даже вне офиса, понадобится только смартфон. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Новый порядок касается всех звеньев логистической цепочки — грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов.

Какие документы переводятся в электронный вид в обязательном порядке: транспортная накладная (ЭТрН); транспортная железнодорожная накладная; авиационная грузовая накладная; заказ (заявка); экспедиторские и складские расписки; поручение экспедитору.

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«Госключ» интегрирован с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД. Чтобы подписать документ, сформируйте его в сервисе оператора, выберите подписание «Госключом», подпишите документ, перейдя в приложение «Госключ» или «Госуслуги».

Какую подпись выбрать: УКЭП «Госключа» — для руководителей организаций, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также сотрудников, которым требуется подписывать документы квалифицированной ЭП; УНЭП «Госключа» — для наёмных водителей, механиков, кладовщиков и других сотрудников, не имеющих постоянного доступа к компьютерам.

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