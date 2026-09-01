Rutube запустит монетизацию вертикальных видео

Видеосервис Rutube (входит в состав Холдинга «Газпром-медиа) во втором полугодии 2026 г. сфокусируется на развитии раздела коротких вертикальных видео Shorts. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Уже сейчас более 40 тыс авторов Rutube работают в вертикальном формате. И видеосервис будет активнее привлекать авторов в данный формат. Важным этапом развития Shorts станет запуск монетизации для авторов коротких вертикальных видео. Теперь они наравне со всеми авторами Rutube смогут получать выплаты от размещения рекламных роликов в своих видео. Их доход будет напрямую зависеть от охватов контента. По итогам 2025 г. Rutube выплатил авторам горизонтального контента суммарно 1,5 млрд руб.

«Ежемесячная аудитория Rutube уже превышает 82 млн зрителей. Доля контента независимых авторов (UGC) в общем времени смотрения Rutube по итогам первого полугодия 2026 г. достигла почти 50%. Средняя глубина просмотра на Rutube превысила 35% от хронометража выбранного видео, что говорит о высоком уровне вовлеченности зрителей в ответ на рост качества контента, а также улучшение технических показателей сервиса. Следующим шагом развития платформы станет эволюция раздела коротких видео Shorts, который логично дополнит контентное предложение сервиса. Rutube вскоре заключит партнерства с крупными авторами коротких видео и существенно расширит библиотеку вертикального контента», — сказал директор по авторскому контенту Rutube Егор Великогло.