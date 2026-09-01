«СберКот» в приложении «СберKids» сможет дать советы детям по математике

Ко Дню знаний у «СберКота» — ассистента на базе нейросети «ГигаЧат» в мобильном приложении «СберKids» — появился новый навык. Теперь он сможет дать советы школьникам по математике с первого по шестой класс. Функция доступна начиная с версии 5.15 приложения «СберKids» для Android. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы начать общение со «СберКотом», ребенку нужно открыть «СберKids», нажать на лапку и сказать или написать в чате со «СберКотом»: «Разобрать домашку по математике». Пушистый друг понимает даже школьный сленг, но не выполняет задание за ребенка, а помогает в нем разобраться. После активации навыка на экране появляется специальная иконка: с ее помощью можно загрузить фотографию страницы учебника (тетради) или сделать снимок прямо в приложении. «СберКот» работает как с изображениями, так и с текстом.

«СберКот» анализирует задачу, предлагает шаги для размышления, задает уточняющие вопросы, объясняет логику и учит разбираться в предмете. Ребенок сам проходит путь от условия до решения. Если школьник спросит: «Правильно ли я решил?», — ассистент не даст конечный ответ. Вместо этого он предложит еще несколько подсказок, чтобы ученик сам проверил решение.

Выбор математики как первого школьного предмета не случаен — это самая востребованная дисциплина, в которой цифровой ассистент на базе «ГигаЧата» уже демонстрирует высокую точность. «СберКот» работает с темами начальной и средней школы — от сложения и вычитания до уравнений и дробей.

Кирилл Бессонов, начальник управления «СберKids» Сбербанка: «Многие дети уже привыкли задавать вопросы языковым моделям. Наша задача — направить такое взаимодействие в русло рассуждений, самостоятельного поиска решений, развития критического мышления. «СберКот» учит именно этому, ведь он выступает не шпаргалкой, а наставником».