Технологии VisionLabs помогают распознавать дипфейки при видеозвонках на платформе IVA Technologies

Российский разработчик корпоративных коммуникаций IVA Technologies интегрировал в свою платформу видеоконференцсвязи технологию обнаружения дипфейков от VisionLabs. Решение позволяет в режиме реального времени анализировать видеопоток участников, выявлять признаки подмены личности и предупреждать организаторов о попытках использования поддельного видео. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

По оценкам VisionLabs, в 2026 г. количество дипфейк-атак вырастет на 30% в сравнении с 2025 г. Российские организации сталкиваются с тысячами таких атак в год.

Особенно актуальна проблема для государственного сектора, поскольку дипфейки уже стали вопросом цифрового суверенитета. МВД России фиксирует существенное увеличение числа подобных угроз. Только за девять месяцев 2025 г. в стране выявлено в 4,1 раза больше дипфейков, чем за весь 2024 г., при этом в 79% случаев злоумышленники используют образы государственных служащих. Если раньше основной задачей было защитить инфраструктуру и каналы связи, то сегодня ключевым вызовом становится подтверждение подлинности самого видеопотока и личности участника видеоконференции.

Актуальность этой задачи подтверждается и на государственном уровне. В январе 2026 г. Минцифры создало межведомственную рабочую группу по противодействию противоправному использованию дипфейков. Одна из ее задач — разработать технологические механизмы защиты информации и нормативных подходов к использованию технологий верификации. В рамках этой задачи мы вместе с IVA Technologies и Центром судебной экспертизы при Минюсте России разрабатываем базовый стандарт защищенной видеоконференцсвязи для федеральных органов исполнительной власти. Он предусматривает обязательную верификацию видеопотоков участников с высоким уровнем доступа и порядок реагирования на попытки подмены личности.

Детектор дипфейков VisionLabs, интегрированный в сервер видеоконференцсвязи IVA MCU, анализирует видеопоток участников конференции и выявляет четыре наиболее распространенных типа дипфейков: замену лица, генерацию лица, перенос мимики и синхронизацию движения губ с речью. По результатам тестирования в условиях, приближенных к реальным, точность обнаружения подмены составила 99,3%. Эффективность работы сохраняется даже при низком качестве изображения, например при использовании фронтальных камер с невысоким разрешением.

При выявлении признаков дипфейка организаторы и модераторы видеоконференции получают автоматические уведомления: всплывающее предупреждение, отметку в списке участников и на карточке пользователя. Это позволяет оперативно проверить личность участника и при необходимости отключить его от встречи — это делает организатор или модератор вручную.

«Еще несколько лет назад видеосвязь сама по себе была достаточным подтверждением присутствия человека. Сегодня этого недостаточно: с помощью генеративного ИИ практически каждый может создать реалистичный дипфейк. Интеграция детектора дипфейков в платформу видеоконференцсвязи позволяет выявлять попытки подмены личности в режиме реального времени, при этом важно, что финальное решение остается за организатором. Подобные механизмы становятся ключевой частью защищенных цифровых коммуникаций, в том числе в государственных организациях и компаниях, где предъявляются повышенные требования к защите информации», — сказала Татьяна Дешкина, заместитель директора по развитию продуктов VisionLabs.

«Если раньше риск использования дипфейков воспринимался как потенциальная угроза, то сегодня — это практический сценарий, с которым сталкиваются организации. Последствия подобных атак могут нанести серьезный ущерб репутации организации — от утечки конфиденциальной информации и финансовых потерь до принятия критически важных решений на основе ложных данных. Поэтому механизмы верификации личности должны стать неотъемлемой частью корпоративных коммуникационных платформ. Только так можно обеспечить доверие к цифровому взаимодействию без изменения привычных процессов для пользователей», — сказал советник генерального директора IVA Technologies по технологиям Виктор Петров.