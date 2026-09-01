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Витрина онлайн-кинотеатра Premier появилась на «Кинопоиске»

Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», объявил о партнерстве с платформой «Кинопоиск». Витрина контента Premier стала доступна на главной онлайн-кинотеатра «Кинопоиска», а с 15 сентября на платформе появится возможность приобрести подписку на Premier.

C 15 сентября контент Premier можно будет купить как отдельную подписку на «Кинопоиске», которую смогут оформить как подписчики «Яндекс Плюса», так и остальные пользователи платформы. Стоимость подписки Premier на «Кинопоиске» составит 399 руб. На витрине Premier можно будет посмотреть и оригинальные хиты, такие как «Домашний арест», «Мир! Дружба! Жвачка», «ЮЗЗЗ», и другие проекты из библиотеки Premier.

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Просмотр фильмов и сериалов на витрине Premier доступен в приложениях на iOS и Android, на десктопе и телевизорах со Smart TV и Android TV. Чтобы контент Premier чаще попадал в персональные подборки пользователя, а его анонсы чаще встречались в видеоленте «Что смотреть», нужно поставить лайк на витрине или в разделе «Мои стриминги» на главной «Кинопоиска». Позже пользователи, оформившие подписку на Premier на Кинопоиске, смогут смотреть контент онлайн-кинотеатра на «Кинопоиске» и продолжать просмотр на Premier.

Виктория Михно, генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier, сказала: «Мы рады представить витрину контента Premier на «Кинопоиске» — платформе, которую ежемесячно посещают более 60 млн пользователей. Для нас это ещё один дополнительный канал дистрибуции контента и возможность расширить его присутствие на аудитории, которая активно смотрит кино и сериалы. Рассчитываем, что сотрудничество поможет привлечь дополнительное внимание к Premier Originals и будет способствовать росту аудитории Premier».

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