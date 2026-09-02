Дальний Восток стал лидером по росту онлайн-заказов на Ozon в 2026 г. – рост в 2,4 раза

По итогам первого полугодия 2026 г. число заказов на Ozon в Дальневосточном федеральном округе увеличилось в 2,4 раза год к году. Активных покупателей стало больше на треть. В среднем каждый клиент Ozon из ДФО делает покупки почти на 75% чаще, чем годом ранее. Жители малых городов и сел сделали на платформе вдвое больше заказов, чем в первом полугодии 2025 г., — на них пришелся каждый третий заказ на Ozon в федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Наибольший рост числа онлайн-заказов наблюдается в Бурятии — жители республики сделали в 2,8 раз больше заказов, чем в первой половине 2025 г. Число клиентов в регионе за этот же период повысилось на 55%. На одного клиента теперь приходится в среднем на 80% больше заказов, чем годом ранее. 4 из 10 заказов делают покупатели из небольших населенных пунктов — их число за год увеличилось в 3,2 раза год к году. А клиентов из таких поселений стало больше на 75%.

В число лидеров по росту заказов на Ozon также вошли Забайкальский край (рост в 2,64 раза), Амурская область (в 2,54 раза), Приморский край (в 2,48 раза), Еврейская автономная область (в 2,4 раза) и Хабаровский край (в 2,24 раза).

Благодаря развитию сети пунктов выдачи на Дальнем Востоке покупателям стало еще проще и удобнее получать онлайн-заказы в шаговой доступности и с быстрой доставкой. Сейчас в ДФО работает свыше 3,5 тыс. точек выдачи — их число увеличилось на 43% за год. Более 40% точек находится в малых городах. Инвестиции компании в развитие сети ПВЗ на Дальнем Востоке превысили 4,3 млрд руб. по итогам 2025 г.

В регионе находится самый восточный в России пункт выдачи Ozon — на острове Кунашир. А на самом маленьком необитаемом острове в России населением всего около 3800 жителей — Шикотан, действуют сразу два ПВЗ — в населенных пунктах Малокурильское и Крабозаводское.

Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 7,8 тыс. предпринимателей Дальнего Востока. В январе-июне 2026 г. их оборот на платформе увеличился на 65% год к году.

Дальневосточные производители предлагают клиентам уникальную продукцию, например, авторские украшения и аксессуары с символикой региона, мед Амурского бархата, Алтайского дягиля и другие товары. Для них работают четыре региональные витрины «Сделано в России». Ассортимент витрин вырос на 69% по итогу первого полугодия 2026 г.

Местные производители могут разместить товары на региональных витринах и бесплатно продвигать их на 69,2 млн клиентов по всей стране. Число продавцов на региональных витринах региона увеличилось почти на 35% за год.