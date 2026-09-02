«Контур.Толк» первым среди коммуникационных платформ запустил ИИ-решение для работы над проектами

«Контур.Толк» запустил новые ИИ-функции для работы команд над проектами. Релиз меняет привычную логику работы с корпоративными коммуникациями и не имеет аналогов среди отечественных коммуникационных платформ. Вместо отдельных записей и протоколов по каждой встрече «Толк» теперь формирует единый контекст вокруг проекта или задачи независимо от того, сколько обсуждений прошло и какие материалы появились в процессе работы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В основе нового подхода — «Темы», которые объединяют историю проекта в одном месте. Чтобы узнать статус, ход работ и вспомнить, о чем договорились на встречах, не нужно пересматривать серию записей. Исчерпывающая информация будет доступна в несколько кликов.

По данным исследования «Контур.Толка», 61% команд сталкиваются со срывами дедлайнов из-за потерь информации при передаче между командами, а на восстановление контекста после встреч может уходить до часа. При этом сама фиксация разговора решает только часть проблемы: протокол показывает, что происходило на конкретной встрече, но не дает целостной картины того, как развивался проект.

Полина Зонова, руководитель разработки «Контур.Толка»: «Корпоративные коммуникации долго развивались вокруг отдельных событий: провести встречу, сохранить запись, сделать расшифровку или протокол. Но бизнес работает не встречами, он работает проектами, которые могут длиться месяцами и включать десятки обсуждений и разные рабочие материалы. Поэтому следующий шаг для нас — не просто лучше фиксировать каждую коммуникацию, а сохранять и переиспользовать контекст целиком. «Темы» позволяют собрать его вокруг проекта, а ИИ помогает быстро понять, что уже произошло, к чему пришла команда и что делать дальше».

Новый раздел «Темы» объединяет связанные с одним проектом материалы и выстраивает их в хронологическом порядке. В тему могут входить записи и расшифровки встреч, заметки и доски. Пользователь может собрать тему самостоятельно или принять рекомендацию системы: «Толк» анализирует содержание накопленных материалов и предлагает объединить те, которые относятся к одному контексту. При этом решение остается за пользователем. Рекомендацию можно принять или отклонить, а любой материал добавить в тему или убрать из нее.

Внутри «Тем» работает ИИ-ассистент. В отличие от привычного протокола встречи, он работает со всеми доступными материалами темы и помогает получить актуальную картину проекта без необходимости последовательно просматривать записи и документы.

Сейчас ассистент поддерживает три основных сценария: показывает текущее состояние проекта и ключевые договоренности; собирает информацию о задачах и договоренностях, которые появились в ходе работы; помогает определить, какие вопросы и действия стоит вынести на следующий этап работы.

Одновременно «Контур.Толк» запустил загрузку внешних аудио- и видеофайлов. Теперь в раздел «Записи» можно добавить встречу, которая прошла в другом сервисе, интервью, вебинар, разговор с диктофона или другую запись. «Толк» автоматически подготовит расшифровку, после чего по тексту можно искать информацию, а самой записью делиться с коллегами. Так материалы внешних встреч можно хранить и использовать вместе с записями, сделанными непосредственно в «Толке». Поддерживаются форматы mp3, wav, mp4, mkv, aac, m4a, ogg, flv и mov, максимальный размер файла — 2 ГБ.

Еще одно обновление — онлайн-транскрипция. С сентября 2026 г. речь участников встречи будет распознаваться в реальном времени и появляться на экране с задержкой около одной-двух секунд. Если пользователь опоздал на встречу, отвлекся или не расслышал часть разговора, он сможет промотать текст назад и восстановить контекст, не прерывая других участников и не дожидаясь окончания звонка. Функция также может быть полезна в компаниях, где работают слабослышащие сотрудники.

«Темы» уже появились в облачных версиях «Контур.Толка» на тарифе «Профи» и выше бесплатно. Также с сентября 2026 г. будет доступна онлайн-транскрипция. До 1 ноября 2026 г. клиенты платных тарифов смогут пользоваться новыми функциями бесплатно.