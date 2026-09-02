Mar Consult: «Госуслуги» против Apple ID – половина пользователей готова отказаться от привычной авторизации

Аналитическая компания Mar Consult провела исследование про отношение россиян к законодательному запрету на использование иностранных способов авторизации (в т.ч. Gmail и Apple ID) пользователей цифровых сервисов. С 7 июля 2026 г. для владельцев сайтов и приложений введены внушительные административные штрафы до 700 тыс. руб.

Российские способы авторизации занимают устойчивое место в цифровом поведении пользователей. Наиболее распространен вход через «Госуслуги» (ЕСИА) – 68%, при этом женщины чаще мужчин выбирают «Госуслуги» (73% против 62%), в наиболее доходной группе доля пользователей «Госуслуг» достигает 82%. Авторизация по номеру телефона через SMS – 64%, особенно часто встречается в группе 55-65 лет (71%). Среди платформенных идентификаторов чаще всего использовались «Сбер ID» – 44%, VK ID – 40% и «Яндекс ID» – 35%. Единую биометрическую систему (ЕБС) применяли 5% опрошенных, а 7% не пользовались ни одним из перечисленных российских способов.

В целом пользователи готовы к переходу на российские способы авторизации, однако эта готовность не означает безусловной поддержки ограничений. 43% респондентов в той или иной степени готовы заменить иностранные сервисы российскими аналогами, 20% заявили, что им все равно, и еще 20% затруднились ответить. В группе с доходом более 150 тыс. руб. на семью готовность достигает 48%, тогда как среди респондентов с доходом менее 40 тыс. – 34%. 54% считают российские способы не менее удобными, чем иностранные, а 55% доверяют российским системам в части сохранности персональных данных, хотя четверть (25%) считает оба варианта одинаково небезопасными.

Четверть опрошенных (26%) никогда не сталкивались с отсутствием привычного российского способа входа, еще пятая часть (20%) сталкивалась с такой ситуацией редко. Однако 19% встречают ее время от времени, 11% – часто, а 7% – постоянно. Таким образом, 37% респондентов сталкиваются с ограничением время от времени или чаще.

Таким образом, российские способы имеют значительный потенциал расширения, но пользователю необходимы понятные преимущества: удобство, скорость, безопасность и отсутствие риска потери доступа к данным.

Информированность о штрафах остается низкой

В целом закон оценивают положительно 22% респондентов, нейтрально – 30%, отрицательно – 23%. Самый заметный поколенческий разрыв проявляется у молодежи 18-24 лет: 46% оценивают закон отрицательно.

Только 12% хорошо знают о введении с 2026 г. штрафов за авторизацию на российских сайтах через иностранные сервисы. Еще 27% что-то слышали, но не знают подробностей, а 52% узнали об этом только из самого опроса.

Введение штрафов в той или иной степени считают справедливым решением 45%, а несправедливым – 26%, а почти треть затруднились оценить (29%).

Влияние на малый и средний бизнес

Положительного влияния закона на малый и средний бизнес ожидают 16% опрошенных, и еще 15% считают, что закон никак не повлияет. Отрицательные последствия прогнозируют 32%: 16% говорят о дополнительных издержках, и еще 16% – о возможном оттоке пользователей. Самая крупная группа – 37% – затруднилась оценить влияние.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании Mar Consult: «Переход на российские сервисы авторизации – это не просто вынужденная мера адаптации к регуляторным изменениям, а закономерный и давно назревший шаг к достижению полноценного цифрового суверенитета, фундамент которого закладывается именно через защиту персональных данных. Эта мера позволяет сохранять данные пользователей внутри правового поля РФ и минимизировать риски их несанкционированного использования. Тем более российские способы авторизации уже обладают широкой пользовательской базой и воспринимаются как достаточно удобные и приемлемые с точки зрения доверия».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в августе 2026 г.