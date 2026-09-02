Минцифры: транспортная накладная и путевой лист — в приложении «Госуслуги Авто»

Водители перевозочных компаний могут предъявить путевые листы и транспортные накладные прямо со смартфона — в приложении «Госуслуги Авто». Документы доступны в текстовом виде и в формате QR-кода. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Отсканировать QR-код можно даже без интернета при помощи «Госкана» в приложении «Госуслуги».

Какие документы доступны: транспортная накладная, путевой лист.

Как это работает: скачайте «Госуслуги Авто» и войдите в приложение под своей учетной записью на портале. Она должна быть подтвержденной; дождитесь, когда перевозочные документы загрузятся в приложение. Это произойдет автоматически.

Для предъявления документов в виде QR-кода найдите на главном экране нужное транспортное средство (ТС), нажмите «Предъявить документы» под его изображением и выберите нужный документ

Что еще есть в «Госуслуги Авто»: электронные документы — СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО; водительские чаты; оформление ДТП по европротоколу онлайн; получение компенсации ущерба по ОСАГО; проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП; запись на регистрацию авто; запись на получение водительских прав; оформление парковки для инвалидов; возможность заключить договор купли-продажи онлайн.

Приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 г. С момента запуска его скачали уже более 23 млн пользователей.