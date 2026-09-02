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«Сбер» стал оператором электронного документооборота

«Сбер» официально включён в реестр операторов электронного документооборота Федеральной налоговой службы. Сервис «СберЭДО» прошёл аккредитацию ФНС. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Теперь предприниматели могут создавать, подписывать и отправлять юридически значимые документы непосредственно в интернет-банке «СберБизнес». Сервис представляет собой один из разделов интернет-банка для предпринимателей. В нём можно сформировать универсальный передаточный документ (УПД) или счёт-фактуру, подписать документ квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить его контрагенту отправить его контрагенту в «СберЭДО» или в кабинет другого оператора ЭДО. В «СберЭДО» используются шаблоны документов в форматах, утверждённых ФНС, и полностью соответствующие требованиям законодательства. Перед отправкой «СберЭДО» автоматически проверяет документ на соответствие утвержденным форматам.

Подключение к сервису полностью дистанционное — без посещения офиса и бумажных заявлений. «СберЭДО» предоставляется бесплатно, ограничений по количеству документов нет.

Если при работе возникает вопрос, в онлайн-банке «СберБизнес» доступен бизнес-помощник на базе нейросетевой модели «ГигаЧат». Он учитывает контекст и может помочь заполнить счёт на оплату, сформировать акт выполненных и товарную накладную. Наряду со встроенной бухгалтерией от «Сбера», также доступной бесплатно, электронный документооборот работает в привычном интерфейсе «СберБизнес», не требует переключения в другие системы и учётные записи.

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Анна Лоевская, директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка, сказала: «Наша задача — сделать работу с документами для бизнеса удобной и эффективной. Статус оператора ЭДО — важный шаг в развитии цифровых сервисов «Сбера». Предпринимателю больше не нужно переключаться между банком, бухгалтерскими программами и отдельными системами документооборота: основные процессы собраны в привычном онлайн-банке для предпринимателей «СберБизнес». Это полноценный цифровой офис, в котором доступны самые необходимые сервисы, закрывающие ключевые потребности бизнеса. Подключиться к «СберЭДО» можно дистанционно, сам сервис предоставляется бесплатно, а объёмы документации не ограничены».

В год своего 185-летия «Сбер» продолжает развивать цифровые сервисы, которые упрощают ежедневные процессы для бизнеса. С момента запуска к «СберЭДО» подключились более 20 тыс. организаций. Помимо электронного документооборота, в «СберБизнес» доступны рублёвые и валютные платежи, зарплатные проекты, операции внешнеэкономической деятельности и кредитование. Ежемесячно веб-версией интернет-банка пользуются 2,3 млн клиентов.

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