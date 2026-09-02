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Татарстан, Кубань и Подмосковье возглавили рейтинг регионов по заселению в отели с помощью «Цифрового ID»

Татарстан, Кубань и Подмосковье возглавили рейтинг регионов по заселению в отели с помощью «Цифрового ID». В топ-10 регионов вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для заселения в гостиницу с помощью «Цифрового ID» гостю достаточно показать QR в Мах, а представителю отеля — отсканировать его и сверить с данными в базе. Весь процесс оформления занимает менее минуты.

Заселение с помощью Цифрового ID доступно в 2 тыс. российских гостиниц. Наиболее часто цифровым способом заселяются гости отелей сети Radisson, Cosmos и Azimut. Ранее гостиницы начали предоставлять бонусы за заселение с помощью «Цифрового ID».

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