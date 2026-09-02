В августе 2026 года региональные интернет-провайдеры столкнулись с DDoS-атаками беспрецедентного масштаба за всю историю наблюдений StormWall

Аналитический центр компании StormWall зафиксировал ряд критических изменений, связанных с DDoS-атаками на региональных интернет-провайдеров в России. Эксперты компании выявили, что количество и мощность DDoS-атак на региональных интернет-операторов достигли пиковых значений. Для анализа были использованы данные клиентов провайдера из телеком-сферы. Об этом CNews сообщил представитель StormWall.

По данным StormWall, с 1 по 25 августа 2026 г. число DDoS-атак на подобные организации выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 62% по сравнению с июлем этого года. Пиковая мощность DDoS-инцидентов на региональных интернет-провайдеров в августе 2026 г. достигла 2,5 Тбит/с, что является максимальным значением за всё время наблюдений StormWall. За год рост пиковой мощности на региональные интернет-компании составил 177%.

По мнению специалистов StormWall, подобные организации становятся привлекательной целью для хакеров, поскольку через один DDoS-инцидент можно воздействовать сразу на большую аудиторию. К тому же, интернет-операторы в регионах пока еще недостаточно хорошо защищены от современных DDoS-атак и являются легкой добычей для злоумышленников. Многие компании применяют недостаточно эффективные сервисы защиты или пытаются безуспешно бороться с атаками своими силами. Хакеры используют эту ситуацию в свою пользу.

Эксперты StormWall считают, что в последнее время терабитные атаки стали нормой для телеком-компаний в регионах. Несмотря на то, что на фоне роста спроса на интернет-услуги, многие организации пытались усилить инфраструктуру и нарастили пропускную способность своих каналов, сети региональных провайдеров продолжают «падать» при мощнейших DDoS-атаках.

«Мы внимательно следим за ситуацией в регионах, и она вызывает у нас большие опасения. В настоящее время для организации DDoS-атак злоумышленники используют современные ботнеты, насчитывающие огромное количество устройств. С помощью таких ботнетов киберпреступники запускают атаки невероятной мощности, которые легко могут нарушить работу региональных интернет-провайдеров, не имеющих надежной защиты. В этой ситуации телеком-компаниям необходимо использовать профессиональные решения для защиты от DDoS-атак. Такие сервисы помогут снизить риски простоя при атаках высокой мощности», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.