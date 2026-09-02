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В Наримановском районе Астраханской области запущены многодиапазонные базовые станции МТС

МТС сообщила о расширении сети LTE в Наримановском районе Астраханской области. Благодаря запуску новых базовых станций улучшения качества связи затронули жителей города Нариманова, села Николаевка, поселка Сайгачный, а также пользователей федеральной трассы Р-22 «Каспий» и прилегающих территорий района.

Оборудование работает сразу в нескольких диапазонах LTE, что позволяет одновременно увеличить зону покрытия и обеспечить более стабильную связь и высокие скорости мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть. Новая телеком-инфраструктура охватила город Нариманов, населенные пункты Наримановского района и участок федеральной автодороги Р-22 «Каспий», которая является одной из ключевых транспортных магистралей региона. Запуск дополнительных базовых станций позволил расширить покрытие LTE, увеличить емкость сети и обеспечить более стабильную мобильную связь как для местных жителей, так и для автомобилистов, туристов и пассажиров транзитного транспорта.

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Наримановский район расположен на важном транспортном направлении, соединяющем Астраханскую область с другими регионами России. Через его территорию проходят маршруты в сторону Волгоградской области, Калмыкии и центральной части страны, поэтому надежная мобильная связь особенно востребована в дороге, на объектах придорожной инфраструктуры и в населенных пунктах, расположенных вдоль федеральной трассы.

«Мы последовательно развиваем сеть не только в крупных городах, но и в районных центрах, сельских территориях и вдоль основных транспортных маршрутов Астраханской области. Для жителей Нариманова и населенных пунктов района мобильная связь сегодня – это доступ к государственным услугам, банковским сервисам, образованию, работе и общению с близкими. Для автомобилистов и туристов это навигация, связь в дороге и возможность пользоваться цифровыми сервисами без ограничений. Поэтому мы продолжаем расширять покрытие и увеличивать емкость сети там, где она особенно востребована», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

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