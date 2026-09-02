В селе поволжских немцев в Саратовской области разогнали мобильный интернет

Жителям и гостям села Кирово в Краснокутском районе стали доступны звонки в сети 4G и мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с. Новую инфраструктуру связи в населенном пункте построил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кирово расположено в заволжской степи в 160 километрах от областного центра. Населенный пункт был основан немцами Поволжья в XIX веке и до середины XX столетия носил название Гнаденфельд, что переводится как «благодатное поле». Сегодня в Кирово проживает порядка 700 человек, здесь работают школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта, библиотека и магазины.

Чтобы обеспечить жителей села стабильным мобильным интернетом инженеры установили телеком-оборудование, работающее в низком и среднем частотных диапазонах. Это позволило запустить сеть LTE на всей территории Кирово, включая центр, окраины и межпоселковые автомобильные дороги. Ранее ближайший объект связи находился примерно в десяти километрах, и такое расстояние ограничивало распространение сигнала.

Благодаря строительству инфраструктуры местные жители могут пользоваться госуслугами, образовательными сайтами, видеосервисами и устройствами «умного» дома. Теперь для подачи заявления или записи к врачу не нужно ехать в райцентр — все цифровые сервисы работают со смартфона.

«Село Кирово хранит историю Гнаденфельда, но современный ритм жизни требует новых технологий. С запуском объекта связи нашим клиентам стали доступны все необходимые онлайн-услуги. Кроме того, обновленная сеть поддерживает технологию VoLTE. Она позволяет одновременно звонить и пользоваться интернетом: скачивать файлы, переписываться в мессенджерах и не сбиваться с маршрута по онлайн-картам. Звонки в этом режиме доступны абонентам в зоне действия 4G», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Строительство телеком-инфраструктуры в Кирово стало частью проекта по улучшению связи в Краснокутском районе. Ранее оператор запустил базовые станции еще в четырех селах района: Интернациональном, Ямском, Первомайском и Карпенке. Новые оборудование обеспечило покрытие населенных пунктов и прилегающих дорог, включая отрезок федеральной трассы А‑298, которая связывает Тамбовскую, Пензенскую и Саратовскую области.