CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Вкратце»: в «Звуке» появились ИИ-саммари аудиокниг

Музыкальный сервис «Звук» запустил «Вкратце»: теперь можно быстро вспомнить сюжет аудиокниги после перерыва или познакомиться с ее содержанием перед прослушиванием.

На странице аудиокниги можно заранее послушать краткое содержание. В плеере — за несколько минут вспомнить ключевые события уже прослушанных глав и продолжить с нужного места. Сейчас функция доступна для популярных аудиокниг, дальше «Звук» будет расширять ее на весь каталог.

Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Мы развиваем «Звук» в сторону персонального ИИ-компаньона, который не просто рекомендует контент, а помогает взаимодействовать с ним. «Вкратце» решает понятную задачу: после перерыва не нужно перематывать главы и заново вспоминать сюжет. За несколько минут можно восстановить контекст и продолжить слушать с нужного места. Именно так мы видим роль ИИ в продукте - технология должна экономить время пользователя и делать привычные сценарии проще».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Россияне создали метод защиты от квантового взлома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще