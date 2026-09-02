«Яндекс» открыл малому и среднему бизнесу доступ к новому инструменту охватной рекламы — «Панораме»

«Яндекс» делает продвижение малого и среднего бизнеса доступнее и открывает «Панораму» — новый инструмент охватной рекламы, всем пользователям «Директа». Теперь предприниматели могут запускать единую кампанию на популярных и максимально заметных рекламных поверхностях «Яндекса» — онлайн и офлайн. Стоимость такого размещения не ограничена порогом входа. А ежемесячный охват превышает 120 млн уникальных пользователей. Это в среднем в 1,6 раза больше, чем на популярных в России маркетплейсах и классифайдах.

В первом полугодии 2026 г. число малых и средних бизнесов, использующих медийную рекламу «Яндекс Директа», выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции брендов в такие кампании увеличились на 44%, при том, что каждый второй запустил имиджевые форматы впервые.

«Для малого и среднего бизнеса сегодня инвестиции в бренд и развитие собственных каналов продаж — это вопрос устойчивости и выхода за пределы уже существующего спроса. Охватная реклама в данном случае — способ рассказать о себе новой аудитории, повысить знание о бренде и сформировать интерес к своим товарам и услугам. Поэтому мы открываем всем игрокам те же возможности омниканального продвижения, которыми традиционно пользуются крупные бренды. “Панорама” — один из таких инструментов», — сказал Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе».

Пока большинство малых и средних бизнесов используют только один формат медийной рекламы — например, баннеры на площадках «Рекламной сети». Для работы сразу с несколькими форматами и рекламными поверхностями многим не хватает ресурсов, специалистов и знаний о настройке кампаний. «Панорама» упрощает эту задачу. C ее помощью рекламодатели могут запустить единую кампанию на десктопах, смартфонах и Connected TV. Для размещения доступен Прайм-баннер на наиболее заметных рекламных местах 20+ сервисов «Яндекса». Например, в «Поиске», «Браузере», «Погоде», «Маркете», Go, «Почте», «Кинопоиске», «Музыке», «Афише», «Студии Алисы AI» и «Ритме». А также медийная видеореклама в «Видеосети Яндекса», в которую входят более 200 площадок РСЯ, например сайты телеканалов и онлайн-кинотеатры. Позже в «Панораме» станут доступны и экраны цифровой наружной рекламы «Яндекса».

Решение позволяет брендам учитывать пересечения аудитории между разными площадками, управлять общей частотой контакта с пользователями и увеличивать охват рекламных кампаний.