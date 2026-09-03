Абоненты МТС получат ключевые тезисы разговоров в истории звонков с помощью ИИ

МТС запустила для всех абонентов функцию отображения ключевых тезисов телефонных разговоров, сделанных с помощью искусственного интеллекта, прямо в истории звонков. Эта возможность доступна в мобильном приложении «Мой МТС» при подключении сервиса «Интеллектуальная запись», основанного на собственных уникальных разработках МТС VoiceTech для управления звонками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС переосмыслила привычный интерфейс истории вызовов, добавив интеллектуальный элемент – вывод кратких тезисов бесед в истории звонков в приложении «Мой МТС». До этого история вызовов долгое время оставалась неизменной: пользователи видели только имя контакта, его номер и иконку с изображением.

Новая функция работает на базе собственных уникальных ИИ-моделей, разработанных в МТС. Технология в режиме реального времени обрабатывает разговор и преобразовывает его в ключевые тезисы, которые отображаются в истории звонков. Если абоненту понадобятся подробности диалога, он сможет обратиться к расширенной версии выводов, а также к полной расшифровке разговора и его записи в приложении «Мой МТС».

«Искусственный интеллект в звонках на базе наших голосовых технологий уже стал незаменимым помощником в повседневной жизни и работе более чем 10 млн абонентов. МТС – первая российская компания, которая внедрила функцию отображения кратких тезисов разговоров для всех своих клиентов. Теперь благодаря ИИ суть беседы автоматически появляется прямо в истории звонков без дополнительных манипуляций и поиска. Совершенствуя решения VoiceTech, МТС дополнительно улучшает опыт абонентов, делая общение людей еще более комфортным и безопасным», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

Функция доступна всем пользователям сервиса «Интеллектуальная запись МТС» в приложении «Мой МТС». Услуга входит в тарифы «МТС Супер» и «РИИЛ» без дополнительной платы. На других тарифах в первые 30 дней действует тестовый период без оплаты, далее услуга тарифицируется.