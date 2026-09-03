Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН»

Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН». В новой должности он будет отвечать за контентную стратегию «КИОН» — формирование портфеля оригинального и лицензионного контента и повышение отдачи от контентных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее Александр возглавлял направление по работе с данными в холдинге «ON Медиа». В этой роли он занимался развитием аналитической экспертизы, формированием стратегии применения данных для масштабирования бизнеса, а также технологическим совершенствованием ML- и ИИ-продуктов. До прихода в компанию Александр занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko, где развивал систему рекомендаций и алгоритмы поиска, выстраивал data-driven культуру и внедрял подход использования аналитики при принятий бизнес-решений. Также он работал директором по аналитике в Rambler&Co.

Александр окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная математика», является кандидатом физико-математических наук.

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «КИОН»: «Работа с контентом все больше требует не только творческой экспертизы, но и глубокого понимания рынка и аудитории, ее интересов и потребительского поведения. Опыт Александра в области данных и аналитики позволит нам еще теснее связать контентные решения с реальными потребностями пользователей, точнее оценивать потенциал проектов и эффективнее выстраивать процессы на всех этапах работы с контентом».

Александр Панев, директор по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН»: «Рынок вышел на этап, когда выигрывает не отдельный хит, а сбалансированный портфель. Моя задача — собрать его осознанно: понимать, для каких зрительских сегментов мы работаем, видеть роль и меру риска каждого проекта и сохранять пространство для авторских решений, из которых и рождаются настоящие хиты. Баланс данных и творческой интуиции — это то, что превращает отдельные успехи в систему».