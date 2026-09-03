CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН»

Александр Панев назначен директором по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН». В новой должности он будет отвечать за контентную стратегию «КИОН» — формирование портфеля оригинального и лицензионного контента и повышение отдачи от контентных инвестиций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее Александр возглавлял направление по работе с данными в холдинге «ON Медиа». В этой роли он занимался развитием аналитической экспертизы, формированием стратегии применения данных для масштабирования бизнеса, а также технологическим совершенствованием ML- и ИИ-продуктов. До прихода в компанию Александр занимал должность директора по данным в онлайн-кинотеатре Okko, где развивал систему рекомендаций и алгоритмы поиска, выстраивал data-driven культуру и внедрял подход использования аналитики при принятий бизнес-решений. Также он работал директором по аналитике в Rambler&Co.

001.jpg

МТС

Александр окончил Московский авиационный институт по специальности «прикладная математика», является кандидатом физико-математических наук.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «КИОН»: «Работа с контентом все больше требует не только творческой экспертизы, но и глубокого понимания рынка и аудитории, ее интересов и потребительского поведения. Опыт Александра в области данных и аналитики позволит нам еще теснее связать контентные решения с реальными потребностями пользователей, точнее оценивать потенциал проектов и эффективнее выстраивать процессы на всех этапах работы с контентом».

Александр Панев, директор по контенту онлайн-кинотеатра «КИОН»: «Рынок вышел на этап, когда выигрывает не отдельный хит, а сбалансированный портфель. Моя задача — собрать его осознанно: понимать, для каких зрительских сегментов мы работаем, видеть роль и меру риска каждого проекта и сохранять пространство для авторских решений, из которых и рождаются настоящие хиты. Баланс данных и творческой интуиции — это то, что превращает отдельные успехи в систему».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Страна в едином порыве. Россияне массово создают суверенные заменители нацмессенджера «Макс»

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще