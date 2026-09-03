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Доставку СДЭК теперь можно оплатить цифровыми рублями

Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель СДЭК.

При оформлении заказа на сайте для этого достаточно выбрать соответствующий способ оплаты. В пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль.

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«Мы стремимся сделать оплату услуг максимально удобной для клиентов. Цифровой рубль — это быстрый и безопасный способ расчетов, который мы принимаем наравне с другими. Мы будем поэтапно распространять эту возможность на всех клиентов», — отметили в пресс-службе СДЭК.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, хранится он в цифровом кошельке.

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