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«Корпорация МСП» запустила специальный проект для профориентации школьников

«Корпорация МСП» запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-проект «Кто есть кто» для помощи школьникам в выборе будущей профессии. Героями выпусков стали представители трех разных сфер: крупного технологического бизнеса, предпринимательства и государственной службы. Вопросы экспертам задавали ученики предпринимательских классов московских школ. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Выбор карьерного трека – это всегда очень сложный момент для школьников. И прежде всего, потому что чаще всего у них есть достаточно поверхностное понимание, где и как работают специалисты тех или иных профессий и какие компетенции для этого нужны. И тут важно дать молодым людям не справочную информацию, а своего рода профессиональный «инсайд», рассказать о тонкостях и нюансах работы в разных сферах – в бизнесе, крупной корпорации и на госслужбе. Именно поэтому мы сделали ставку на прямой диалог школьников с практиками в своем деле. Проект «Кто есть кто» стал частью образовательной экосистемы, которую мы сформировали на Цифровой платформе МСП.РФ для поддержки предпринимателей и тех, кто только думает о развитии в сфере бизнеса», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Ведущими проекта «Кто есть кто» стали ученики 11-х классов Федор А. из школы №1279 «Эврика», а также Юлия С. и Мария К. из школы №1474. Школьники самостоятельно подготовили вопросы и обсудили со спикерами то, как выстроить свой карьерный путь, какие есть профессиональные вызовы, с какими ошибками приходится сталкиваться и какую ответственность несет руководитель.

Первой героиней проекта стала Дарья Куимчиде, директор направления социальных и образовательных проектов VK. Она рассказала об особенностях работы в крупной технологической компании, управлении масштабными проектами и стратегическом планировании. Отдельное внимание было уделено тому, как искусственный интеллект меняет управленческие процессы, зачем руководителю надо учиться работать с критикой и можно ли совмещать высокую профессиональную нагрузку с личной жизнью.

Основатель бренда натуральных лимонадов Lapochka Антон Балыклов представил предпринимательскую модель развития – от идеи до создания работающего бизнеса. Он рассказал о принятии решений в условиях неопределенности, предпринимательской ресурсности, управлении временем и превращении нестандартной идеи в устойчивую бизнес-систему.

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О профессиональной траектории в государственном секторе школьники поговорили с Александром Деминым, депутатом Государственно Думы, председателем Комитета по малому и среднему предпринимательству. Он рассказал о механизмах принятия законодательных решений, взаимодействии между ведомствами и необходимости расставлять приоритеты в условиях ограниченных ресурсов. Отдельно обсудили работу с бюрократическими процедурами, ответственность перед гражданами и в целом мотивацию к госслужбе.

Проект «Кто есть кто» дает возможность школьникам сравнить различные профессиональные траектории и сформировать более осознанное представление о возможностях развития в бизнесе, крупных компаниях и государственном секторе.

Поддержка молодежи является отдельным направлением работы Корпорации МСП, которое она развивает в партнерстве с некоммерческими организациями, деловыми объединениями и органами власти.

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