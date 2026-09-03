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«МегаФон» улучшил звонки в VoLTE в популярном месте отдыха белгородцев

«МегаФон» запустил базовую станцию в поселке городского типа Разумное Белгородской области. Это крупнейший населенный пункт Белгородского района с населением около 25 тыс. человек, который также является популярным рекреационным центром. Здесь расположен крупнейший аквапарк региона, привлекающий тысячи посетителей из Белгорода и соседних городов и сел. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В ходе работ специалисты оператора установили новое телекоммуникационное оборудование, оптимизированное под высокую нагрузку. Для обеспечения стабильного сигнала и равномерного покрытия была применена агрегация частотных диапазонов. Теперь абоненты «МегаФона» в Разумном могут пользоваться услугами голосовой связи в стандарте 4G (VoLTE). Технология обеспечивает мгновенное установление соединения и передачу голоса в высоком качестве без посторонних шумов, что значительно превосходит показатели традиционных сетей 2G/3G.

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«Аквапарк в Разумном находится всего в 15 минутах езды от областного центра и давно стал излюбленным местом отдыха для жителей Белгорода и близлежащих территорий. С наступлением осени посещаемость водных аттракционов традиционно растет, что создает повышенную нагрузку на сеть. Мы уделяем особое внимание таким локациям: для наших абонентов критически важно иметь возможность связаться с близкими в любой момент, независимо от количества людей вокруг», — отметил директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Модернизация сети в 2026 г. также затронула другие ключевые точки региона. Новые телеком-объекты были запущены в поселке Дубовое и селе Стрелецкое Белгородского района, а также в городах Губкин, Алексеевка, Валуйки и Строитель. Эти меры направлены на повышение качества связи и обеспечение бесперебойного доступа к цифровым сервисам для жителей и гостей региона.

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