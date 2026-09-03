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На набережной в Казани улучшили мобильную связь

На набережной реки Казанки расширили покрытие и емкость мобильной сети. Дополнительная телеком-инфраструктура появилась на территории экстрим-парка «УРАМ». Работы по улучшению качества сигнала провели инженеры «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация сети потребовалась из-за увеличения числа пользователей на этой площадке. Летом 2026 г. количество абонентов оператора на территории парка выросло на 20% по сравнению с 2025 г. При этом от 30 до 60% общего потока составили гости из других субъектов России. Всего за три месяца «УРАМ» посетили жители 72 регионов страны. Чаще обкатать казанские пулы, памп-треки и эйр-зоны приезжали райдеры из Москвы, а также областей и республик Приволжья.

Примерно половина всех иногородних гостей приехала в Казань из Приволжского федерального округа. Самыми многочисленными стали экстремалы из Башкортостана, Чувашии, а также Самарской, Ульяновской и Кировской областей. Еще около 20% составили жители Москвы и Подмосковья. Кроме того, памп-трек привлек любителей экстрима из самых отдаленных уголков страны. Тысячи километров преодолели приезжие из Якутии, Чукотки, Камчатки, Магаданской и Архангельской областей, Забайкальского края, Северной Осетии — Алании и других регионов.

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Пиковые нагрузки на сеть в экстрим-парке летом 2026 г. приходились в основном на вечерние часы, выходные и дни проведения крупных мероприятий. Например, во время празднования Дня молодежи или Фестиваля уличных культур объем передаваемых данных вырастал в среднем в 2,5–3 раза. Более трети трафика уходило на обмен видео. Кроме того, с запуском объекта связи интернет-активность в парке увеличилась на 33% и продолжает демонстрировать рост в сентябре 2026 г.

«Новое оборудование расширило покрытие как на уличных локациях экстрим-парка, так и внутри закрытого комплекса, где мобильный сигнал стал стабильнее. Также запуск дополнительной телеком-инфраструктуры снял нагрузку с соседних базовых станций. В результате качество цифровых сервисов улучшилось на смежных городских территориях, включая набережную Казанки, мост Миллениум и парк Горького», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Татарстане.

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