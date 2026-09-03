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«Одноклассники» запустили ИИ‑сервис для обработки фото и создания виртуальных подарков

«Одноклассники» запустили встроенный ИИ‑сервис для работы с фотографиями и создания виртуальных подарков в соцсети. С его помощью пользователи могут стилизовать и «оживлять» загруженные снимки. Получившиеся изображения можно использовать для оформления профиля и виртуальных подарков. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников»

Сервис встроен в пользовательские сценарии платформы и доступен в нескольких форматах. Пользователи ОК могут создать уникальное фото профиля с помощью ИИ и установить его в качестве главного аватара. Кроме того, ИИ‑инструменты интегрированы в раздел «Подарки»: например, ко дню рождения или в формате «Спасибо», пользователи могут сделать персонализированный виртуальный подарок на основе загруженного фото. Создание ИИ-аватарок и подарков осуществляется за виртуальную внутреннюю валюту «ОКи».

Чтобы создать ИИ‑аватар для профиля, нужно открыть меню главного фото и выбрать функцию «Создать уникальное фото профиля». Для создания ИИ‑подарка необходимо перейти через специальный баннер на витрине подарков.

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«Мы продолжаем развивать ИИ‑инструменты в «Одноклассниках» и запускаем новый сервис для работы с фото. Нашим пользователям нужны простые и понятные способы для самовыражения и поздравления близких – особенно в праздничные периоды, когда растет активность и появляется больше поводов для общения. ИИ‑аватары и ИИ‑подарки помогают быстро создавать персональный контент прямо в привычных сценариях платформы. По нашим внутренним данным, ИИ‑аватары уже получают в 1,5 раза больше комментариев, чем обычные обновления фото», — сказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.

В дальнейшем «Одноклассники» планируют развивать ИИ‑сервис и расширять набор механик для работы с изображениями – как для оформления профиля, так и для общения и поздравлений. В числе новых сценариев: дополнительные социальные поводы, например создание семейных изображений и фото с друзьями или домашними питомцами.

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