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Приложение «СберKids» снова доступно владельцам iPhone

Сбербанк выпустил новое приложение «СберKids» для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo. Скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах Сбербанка. Банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Мобильное приложение «СберKids» разработано для детей от 6 до 14 лет и объединяет финансовые инструменты и образовательные материалы. В приложении ребенок может следить за балансом детской «СберКарты», копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы «Спасибо».

Детское приложение становится первым шагом к финансовой грамотности: ребенок постепенно учится самостоятельно распоряжаться деньгами, но при этом сохраняет поддержку и контроль со стороны взрослых. Родители видят все операции ребенка через «Сбербанк Онлайн», смогут быстро пополнять его карту и устанавливать лимиты на расходы.

С 1 сентября 2026 г. у «СберКота» — ассистента на базе GigaChat — появился новый навык: теперь он помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. Ребенку достаточно нажать на лапку в приложении и написать «Разобрать домашку по математике».

Цифровой помощник анализирует задачу, предлагает шаги для размышления, задает уточняющие вопросы, объясняет логику и учит разбираться в предмете. Ребенок сам проходит путь от условия до решения. Если школьник спросит: «Правильно ли я решил?», — «СберКот» не даст конечный ответ. Вместо этого он предложит еще несколько подсказок, чтобы ученик сам проверил решение.

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Для входа в приложение потребуется ввести номер детской «СберКарты» и подтвердить авторизацию кодом из СМС с номера 900. Сбербанк рекомендует устанавливать приложение только по ссылкам, размещенным на официальных ресурсах банка.

Кирилл Бессонов, начальник управления «СберKids» Сбербанка: «Мы выпустили для владельцев iPhone новое приложение «СберKids», в котором сохранили привычные сервисы и добавили новые возможности. Теперь дети могут не только управлять карманными деньгами и узнавать больше о финансах и безопасности, но и обращаться к «СберКоту», чтобы начать лучше разбираться в математике. Важно, что ассистент не решает задания за ребенка, а объясняет логику, задает наводящие вопросы и помогает самостоятельно найти ответ».

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