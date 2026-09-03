CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Школа, работа и отдых онлайн: в селах Льговского района прокачали LTE

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции связи в населенных пунктах Льговского района Курской области: в селах Марица, Большие Угоны и Банищи, а также в деревне Воронино. В общей сложности там проживают более 2000 человек, которые теперь могут почувствовать улучшение параметров связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск телнеком-оборудования обеспечил жителям скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Это открывает перед пользователями мобильных услуг целый ряд практических преимуществ. Во-первых, у селян появилось больше комфорта при использовании всех цифровых сервисов, подключении к платформам удаленной работы и учебы. Во-вторых, со скоростным мобильным интернетом лучше работают умные устройства для дома и земельного участка: датчики полива и движения, онлайн‑камеры. В-третьих, местным жителям стало удобнее общаться с друзьями и близкими, серфинг в сети также стал намного комфортнее.

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода? Импортонезависимость

Льговский район расположен примерно в 100 км от областного центра. Расширение сети направлено на то, чтобы жители отдаленных населенных пунктов имели равный доступ к цифровым возможностям с горожанами.

«Мы расширили покрытие LTE-сети в Льговском районе, чтобы жители отдаленных сел могли наравне с горожанами работать, учиться и пользоваться современными сервисами. С началом нового учебного года это особенно актуально, так как часть школьников выбирают дистанционный формат обучения. На новых базовых станциях мы применили комбинацию различных частотных диапазонов, чтобы обеспечить высокие скорости передачи данных и хорошее покрытие», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Страна в едином порыве. Россияне массово создают суверенные заменители нацмессенджера «Макс»

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

«Алисе» дадут полный карт-бланш. Нейросеть «Яндекса» получит доступ к банковским приложениям и персональным данным россиян

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще