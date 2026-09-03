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Smartis стал официальным промерочным инструментом рекламных кампаний на Ozon

Рекламодатели теперь могут использовать пиксель Smartis для Click Out-рекламы на платформе «Ozon Реклама». Аудит-пиксель — это небольшой фрагмент кода, который размещается в рекламном баннере и передаёт сторонней системе аналитики информацию о показах или кликах по объявлению. Инструмент позволяет дополнительно отслеживать рекламные контакты и оценивать результаты кампаний. Об этом CNews сообщили представители Smartis.

В Smartis информация о рекламных просмотрах и кликах на Ozon будет связана с другими взаимодействиями пользователя с брендом и отобразится в CJM (Customer Journey Map – карта клиентского пути)*. Это позволяет увидеть рекламный контакт Ozon не изолированно, а в контексте всего пути клиента: вместе с посещениями сайта, другими рекламными касаниями, звонками, обращениями и последующими действиями.

Например, маркетолог может отследить, что пользователь сначала увидел рекламу на Ozon, затем перешёл на сайт из другого канала, позже позвонил в отдел продаж и в итоге совершил целевое действие.

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Подключение позволяет учитывать показы и клики рекламы Ozon в аналитике, добавлять касания c рекламой в CJM пользователя и видеть взаимодействия с Ozon вместе с другими рекламными каналами, оценивая вклад рекламы в контексте всей воронки, а не только по показателям самой рекламной площадки.

*Ограничения: Ozon это мобильное приложение и большая часть трафика сосредоточена именно там. В настоящий момент наше решение не позволяет соединить CJM и действия пользователей в мобильном приложении, поскольку такие пиксели работают для веб-версии сайта. Но посчитать пикселем клики и показы – может.

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