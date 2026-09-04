Аудитория Rutube в странах Азии выросла на 37% за квартал

Во II квартале 2026 г. положительную динамику показали сразу несколько азиатских рынков, включая Китай, Индию, Индонезию и Тайвань. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Во II квартале 2026 г. совокупная аудитория Rutube в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Монголии, Южной Корее и на Тайване выросла на 37% по сравнению с I кварталом 2026 г. Количество просмотров за тот же период увеличилось на 19%.

Одним из главных драйверов роста стал Китай. Во II квартале 2026 г. аудитория Rutube в стране увеличилась на 49%, количество просмотров на 69%, время же просмотра выросло на 18% по сравнению с I кварталом 2026 г.

Самые высокие темпы роста зафиксированы на Тайване. Аудитория Rutube здесь увеличилась на 102%, просмотры на 110%, а время просмотра на 98%. Таким образом, по ключевым показателям платформа практически удвоила результаты за квартал.

Положительная динамика наблюдается и на других азиатских рынках. В Индии аудитория Rutube выросла на 61% квартал к кварталу. В Индонезии число зрителей увеличилось на 31%, а просмотры на 29%. В Монголии аудитория выросла на 30%, в Японии на 11%, в Южной Корее на 10%. Количество просмотров в Южной Корее увеличилось на 13%, а в Японии на 6%.

«Азия остается одним из наиболее интересных для нас направлений с точки зрения развития аудитории. Мы видим положительную динамику сразу на нескольких рынках, причем особенно заметно растут показатели в Китае и на Тайване. Для нас это важный сигнал: интерес к Rutube за пределами России расширяется и платформа постепенно становится частью медиапотребления пользователей в разных странах региона. И мы продолжим развивать продукт и контентное предложение с учетом интересов этой аудитории», — отметил Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов.