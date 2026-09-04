Кирсанов и Вячка на связи: «МегаФон» усилил 4G-сеть

Еще более стабильный голосовой сигнал и быстрый мобильный интернет получили жители Кирсановского округа Тамбовской области. Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в селе Вячка и провели апгрейд сети в Кирсанове, что позволило обеспечить скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование в селе Вячка работает в нескольких частотных диапазонах и обеспечивает скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы в период пиковой нагрузки на сеть использовать нейросети в работе или для решения бытовых вопросов, загружать объемные файлы или смотреть видео онлайн.

Изменения затронули не только село, которое находится в 11 км от юго-запада Кирсанова, но и административный центр округа. Там модернизировали объект на Моршанском тракте.

«Жители Тамбовской области активно пользуются мобильным интернетом для дистанционной работы, подключения устройств "умного дома", получения цифровых услуг и не только. Учитывая потребности абонентов, мы последовательно развиваем сеть в Кирсановском округе. Например, в этом году специалисты компании уже запустили телеком-оборудование в селах Иноковка 2-я, Ковылка и Чутановка. Теперь модернизация затронула новые территории, что позволило обеспечить более стабильную связь для большего числа пользователей», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.