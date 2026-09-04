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«МегаФон» добавил скорости трассе М-9 «Балтия» в Псковской области

Водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 40 Мбит⁄с на псковском участке автомагистрали М9. Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новые телеком‑объекты в районе от Гребло до Чурилово. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет в населенных пунктах Гребло, Локачино и Чурилово, расположенных на федеральной дороге М9 «Балтия». Строительство объектов связи рядом с трассой позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета подтверждает и увеличившийся здесь объем интернет‑трафика. Только за I квартал 2026 гю на этом участке федеральной автотрассы пользователи скачали на 18% больше данных, чем в 2025 г.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря современному телеком‑оборудованию, работающему в низкочастотном диапазоне LTE. Его особенности позволяют распространяться радиосигналу на большие расстояния, что идеально подходит для покрытия больших сельских территорий в Псковской области.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
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«Псковская область имеет очень большую территорию , и качественная связь в пути здесь жизненно необходима. Наша главная задача — обеспечить безопасность и комфорт на дорогах. Благодаря расширению сети 4G автомобилисты получают не просто скоростной интернет и точные карты, но и гарантированный доступ к помощи в экстренных ситуациях», — сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Кроме местных жителей, основной костяк транспортного потока среди клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы, Твери и Смоленска: на их долю пришлось более 52% трафика. В пятерку лидеров вошли также петербуржцы и новгородцы.

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