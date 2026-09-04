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МТС ускорила интернет в Сампурском округе Тамбовской области

Компания МТС объявила о запуске российских базовых станций «Иртея» в населенных пунктах Сампурского округа на юге Тамбовской области. Новое отечественное оборудование позволило повысить качество голосовой связи и скорость мобильного интернета для 2 тыс. жителей.

Специалисты МТС развернули российскую телеком-инфраструктуру в одном из крупнейших населенных пунктов округа – селе Сампур, расположенном на берегу реки Цны. Установка базовых станций «Иртея» позволила на 25% увеличить скорость мобильного интернета в районе школы, поликлиники, административных зданий, почты, дома культуры, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Отечественная сеть LTE накрыла и старейшее учебное заведение – филиал аграрно-технологического техникума, где готовят специалистов сельского хозяйства.

Теперь местные жители могут в любой момент запустить обучающий подкаст, провести трансляцию онлайн или загрузить видео в социальные сети на высокой скорости. Гости Сампурского округа могут строить онлайн-маршруты к местным достопримечательностям, например, к старинной водонапорной башне или найти проезд на фестиваль яйца «Кукарекино» и красивым природным локациям, насладиться тишиной и свежим воздухом.

«Усиление сети LTE в населенных пунктах региона за счет отечественных технологий – это инвестиция не только в телеком-инфраструктуру, но и в будущее богатой черноземом тамбовской земли. Например, в Сампурском округе активно развиваются сельхозпредприятия и фермы. Здесь выращивают гречиху, сою, ячмень, подсолнечник, горчицу, разводят овец. И сегодня уже невозможно себе представить работу аграриев без устойчивой связи и интернета, который позволяет местным хозяйствам внедрять элементы точного земледелия, автоматизировать учет и повышать эффективность процессов. Кроме того, доступ к цифровым сервисам сегодня становится одним из важных факторов для молодых специалистов, которые остаются работать на малой родине», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

В 2026 г. МТС развернула отечественную сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском округе и Р-22 в Сампурском округе Тамбовской области. Российские телеком-площадки «Иртея» также были запущены в городах Уварово, Рассказово и населенных пунктах Токаревского, Сосновского, Староюрьевского, Ржаксинского, Пичаевского, Кирсановского, Бондарского и Жердевского округов. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 55 тыс. местных жителей теперь обеспечиваются отечественным оборудованием.

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