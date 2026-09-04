Рекламные агентства могут продвигать объявления самозанятых через «Авито Промо»

Кабинет для продвижения объявлений «Авито Промо» расширил возможности для рекламных агентств. С сентября 2026 г. они могут подключать самозанятых клиентов — физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше рекламные агентства работали в «Авито Промо» только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Теперь партнеры площадки получают доступ к более широкой аудитории — более 700 тыс. пользователей, которые развиваются на «Авито» как самозанятые. Это позволяет агентствам увеличивать базу клиентов и выручку.

«Авито Промо — отдельный кабинет для рекламных агентств, где они запускают продвижение товаров, услуг, вакансий и спецтехники на площадке. В этом году мы сфокусировались на расширении возможностей этого инструмента для партнеров и видим результат. Так, количество агентств, которые растут вместе с нами, выросло на 91% год к году, а число бизнесов, подключающих агентские команды — на 108%. Доступ к новому сегменту — более 700 тыс. самозанятых на «Авито» — открывает новые возможности роста для всех сторон», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами «Авито».

Обновление также помогает бизнесам эффективнее расти на площадке. Самозанятые продавцы и исполнители могут полностью делегировать рекламным агентствам работу с профессиональным продвижением, чтобы сосредоточиться на решении стратегических бизнес-задач. Агентские команды помогают с улучшением внешнего вида магазинов и карточек на «Авито», управлением бюджетом и системной работой с эффективностью объявлений. Для небольшого бизнеса подключение агентских команд — это возможность масштабироваться еще быстрее.

Функциональность кабинета «Авито Промо» остается прежней: рекламные агентства могут управлять всеми клиентами в едином интерфейсе, быстро переключаться между платформой и профилями продавцов, использовать доступные форматы продвижения и выгружать данные по API.

При работе с самозанятыми, которые развиваются в «Авито Товарах», «Авито Услугах», «Авито Работе» и «Авито Спецтехнике», можно выбирать модель «Оплата на клиенте». В этом случае продвижение оплачивается со счета продавца или исполнителя. Модель «Оплата на агентстве» доступна для работы с самозанятыми в «Авито Товарах», «Авито Услугах» и «Авито Спецтехнике».

Подключить самозанятых можно по стандартному процессу для рекламных агентств. Достаточно открыть раздел «Клиенты», нажать на кнопку «Пригласить клиента», указать номер профиля на «Авито», выбрать модель работы и отправить приглашение. После подтверждения профиль появится в агентском кабинете.