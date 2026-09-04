«RWB Медиа» открывает возможности для продвижения товаров на Wildberries в Таджикистане

«RWB Медиа» представила локализованный кабинет продвижения на Wildberries в Таджикистане. С его запуском продавцы из этой страны получают доступ к инструментам, которые помогают повышать видимость карточек товаров на маркетплейсе и привлекать дополнительный трафик. Все процессы — от настройки до аналитики — собраны в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Сегодня инструменты продвижения «RWB Медиа» помимо России работают в шести странах: Армении, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Интерфейсы кабинетов WB Продвижение адаптированы под локальные рынки, при этом для всех стран присутствия доступен единый набор инструментов.

Продвижение на Wildberries работает по моделям оплаты за клики (CPC) или за показы (CPM). Базовая модель — CPC, при которой продавец платит только за клики, а система подбирает релевантные ключевые запросы, чтобы привлекать целевой трафик.

«RWB Медиа продолжает развивать международное направление: в странах присутствия Wildberries мы последовательно реализуем стратегию расширения доступа к инструментам продвижения на маркетплейсе, открывая продавцам новые возможности для роста и развития бизнеса», — отметила коммерческий директор платформы продвижения «RWB Медиа» Виктория Курчанова.