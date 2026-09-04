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Wildberries открыла первые партнерские пункты приема товаров

Wildberries (входит в группу RWB) открыла первые партнерские пункты приема (ППТ) для обработки товаров продавцов. Они уже начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Если продавец работает по модели продаж FBW (продажи со склада Wildberries), то ППТ принимает его товары для дальнейшей отправки на логистические объекты компании. А если выбрана модель FBS (продажи со склада продавца), то ППТ становится промежуточным пунктом: продавец привозит туда товар, а уже оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов. Также пункты приема товаров используются для временного хранения возвратов продавцов.

Владельцы ППТ будут получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в обычных пунктах выдачи заказов. Более того, если возвраты продавцов хранятся на территории пункта более трех дней, компания произведет доплату за временное хранение.

Сейчас Wildberries продолжает принимать и рассматривать заявки на открытие пунктов приема товаров из всех регионов России, а максимальный объем обработанных товаров на одном из тестовых ППТ уже составил более 10 тыс. единиц.

Для открытия такого объекта требуется помещение площадью не менее 100 кв. метров с удобным подъездом, просторной парковкой, видеонаблюдением и необходимым оборудованием.

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