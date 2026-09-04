«Яндекс» выяснил, как меняются вопросы школьников к «Алисе» в умных колонках от первого класса к одиннадцатому

«Яндекс» изучил, какие слова и понятия школьники просят объяснить «Алису» в «Яндекс Станциях». Анализ построен на обезличенных голосовых запросах на умных колонках «Яндекса», начинающихся со слов «что такое», за последний год. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Списки характерных вопросов заметно меняются от класса к классу: у учеников 1–4 классов это слова из игр, сказок и окружающего мира, в 5–8 классах в топе базовые учебные термины — от морфемы до фотосинтеза, а в 9–11 классах половину характерных запросов составляют понятия общественной жизни, пришедшие из уроков обществознания, литературы и географии, от нигилизма до суверенитета.

В 1–4 классах характерные вопросы мальчиков связаны с играми, сказками и окружающим миром: игровая присказка «чурики-чурики, я в домике», игра Geometry Dash, малая поганка — водоплавающая птица, кремль и кичка — старинный головной убор, который встречается в «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина. У девочек того же возраста все пять характерных вопросов относятся к русскому языку: части речи, предлоги, орфограммы, члены предложения, заголовок.

К 5–8 классам списки мальчиков и девочек сближаются: и в том, и в другом это учебные термины. У мальчиков — морфема, конспект, морфологический анализ слова, корень уравнения, литосфера. У девочек — фотосинтез, аллегория, морфологический разбор, натуральное число и та же морфема. Это единственное слово, которое вошло в характерные вопросы обеих групп.

В 9-11 классах словарь вопросов меняется еще раз — вместе с самой программой. Половина характерных запросов девятиклассников и старше — понятия общественной жизни и мировоззрения: нигилизм, шовинизм, суверенитет, урбанизация, амнистия. Все они приходят к подростку со школьных уроков: нигилизм — из «Отцов и детей» на литературе, суверенитет и амнистия — из обществознания, урбанизация — из географии. Рядом — экзаменационная лексика: парцелляция, метафора, фразеологизм, конвекция. Так к выпускным классам учеба сама выводит ребенка на взрослые темы, а уточнять их значение он идет к «Алисе».

Методология

Исследование построено на обезличенных запросах школьников к «Алисе» на умных колонках «Яндекса» за год — с августа 2025 г. по июль 2026 г. Учитывались голосовые запросы, начинающиеся со слов «что такое». К классу — 1–4, 5–8 или 9–11 — относили пользователей, которые сами упоминали свой класс в репликах. Одинаковый вопрос от одного пользователя в течение дня учитывался один раз.

В списки вошли вопросы, которые группа задает как минимум вдвое чаще, чем все люди в среднем. Такие списки показывают, чем группа отличается от остальных, а не какие вопросы школьники задают чаще всего. Данные обезличены, отдельные пользователи не идентифицируются.