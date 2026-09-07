«МегаФон» модернизировал 4G для отдыхающих в Приморье

Отдыхающие в живописных бухтах Хасанского округа и пригорода Находки могут комфортно пользоваться скоростным интернетом и голосовой связью даже во время пиковых нагрузок. Специалисты оператора построили новые базовые станции в нескольких популярных туристических локациях юга Приморского края, где каждый год отдыхают тысячи туристов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе Анна Находкинского городского округа стабильный 4G доступен отдыхающим на морском побережье, туристических базах и территории поселения. В Хасанском округе инженеры МегаФона расширили сеть на популярных пляжах рядом с поселком Славянка — в бухтах Баклана и Бойсмана. В бухте Баклана находится один из самых протяженных песчаных пляжей в Приморье — Манжурка, куда приезжают не только местные жители, но и туристы со всего края. В бухте Бойсмана расширение телеком-инфраструктуры последовало за наплывом туристов к пляжу Золотые Пески.

Новые телеком-объекты позволили в туристических зонах увеличить емкость сети в два раза, обеспечив стабильное соединение и высокую скорость передачи данных до 40 Мбит/с.

«Мы отслеживаем нагрузку на сеть в популярных местах и наращиваем телеком-мощности в местах массового пребывания абонентов. Туристический сезон в регионе еще не закончился, а многие гости специально выбирают отдых в Приморье осенью, когда нет изнуряющей жары. Обновление инфраструктуры позволяет каждому, кто приехал к морю, почувствовать цифровой комфорт: делиться фотографиями, смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и пользоваться соцсетями», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.