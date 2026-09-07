CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» модернизировал 4G для отдыхающих в Приморье

Отдыхающие в живописных бухтах Хасанского округа и пригорода Находки могут комфортно пользоваться скоростным интернетом и голосовой связью даже во время пиковых нагрузок. Специалисты оператора построили новые базовые станции в нескольких популярных туристических локациях юга Приморского края, где каждый год отдыхают тысячи туристов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе Анна Находкинского городского округа стабильный 4G доступен отдыхающим на морском побережье, туристических базах и территории поселения. В Хасанском округе инженеры МегаФона расширили сеть на популярных пляжах рядом с поселком Славянка — в бухтах Баклана и Бойсмана. В бухте Баклана находится один из самых протяженных песчаных пляжей в Приморье — Манжурка, куда приезжают не только местные жители, но и туристы со всего края. В бухте Бойсмана расширение телеком-инфраструктуры последовало за наплывом туристов к пляжу Золотые Пески.

Новые телеком-объекты позволили в туристических зонах увеличить емкость сети в два раза, обеспечив стабильное соединение и высокую скорость передачи данных до 40 Мбит/с.

«Мы отслеживаем нагрузку на сеть в популярных местах и наращиваем телеком-мощности в местах массового пребывания абонентов. Туристический сезон в регионе еще не закончился, а многие гости специально выбирают отдых в Приморье осенью, когда нет изнуряющей жары. Обновление инфраструктуры позволяет каждому, кто приехал к морю, почувствовать цифровой комфорт: делиться фотографиями, смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и пользоваться соцсетями», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Как вернуть доступ после проблем с сертификатами, если не открывается сайт банка или сервиса

Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

Российская электронная площадка увеличила расходы на ИТ-персонал и вознаграждение сотрудников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще