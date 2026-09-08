Из слесаря в начальники: как россияне меняют профессии в 2026 году

С начала года россияне обновили на hh.ru более 24 млн резюме. Эксперты hh.ru проанализировали активность соискателей и выяснили, как часто люди меняют профессии в резюме, а также какие карьерные треки дают наибольшую прибавку в зарплате. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Анализ более 24 млн резюме показал, что в 2026 г. россияне сделали порядка 3 тыс. вариантов уникальных карьерных маршрутов. Среди них есть как ожидаемые и массовые переходы — например, из бухгалтера в финансового аналитика или из слесаря в начальника участка — так и более редкие: из компьютерного мастера в разработчика ПО, из лаборанта в научного сотрудника.

«Наша аналитика показывает, что в 2026 г. россияне стали активней менять профессии и выходить на новые для себя роли. Этот тренд уже охватывает более 500 профессий, все варианты переходов наши аналитики собрали в разделе «Карьера» → «Профессии». Например, люди достаточно часто переходят из физического труда на так называемые «офисные профессии». Так, около 15% смен профессий приходится на переход из «синих воротничков» в белые, достаточно часто из рядовых работников россияне переходят на руководящие должности и получают довольно существенную зарплатную прибавку. Средний прирост дохода при карьерном переходе в этом году составляет +30%», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Аналитики hh.ru собрали примеры самых реальных показательных переходов из профессию в профессию с примерами роста зарплат в России с начала 2026 г.

Одни из самых массовых переходов: из рабочих и линейных позиций

Грузчики идут по карьерной лестнице по следующему маршруту: кладовщик, комплектовщик, приемщик товаров. При этом в 2026 г. у россиян были переходы с позиции грузчика на начальника склада и товароведа. И здесь рост доходов: с 66,6 тыс. руб. для грузчиков до 104,2 тыс. руб. для начальников складов.

Слесари переходят в начальники участков с повышением дохода с 84 до 110 тыс. руб.

Помощники стоматологов становятся после переобучения стоматологами-терапевтами с ростом дохода с 80 до 170 тыс. руб.

Бариста становятся не только официантами, но и менеджерами ресторана. В данном случае клиентский и операционный опыт становятся основой для перехода в управленческий сектор. Возможный рост доходов: с 77 до 98,6 тыс. руб.

Официанты достаточно часто меняют профессию на менеджера по продажам и наращивают доход на 40 до 110 тыс. руб.

Мастера по ремонту компьютеров и оргтехники становятся ИТ-специалистами. Среди реальных маршрутов компьютерных мастеров зафиксированы переходы в Backend-разработчики и инженеры-программисты и ростом доходов: с 98,5 до 200,5 тыс. руб.

От одной точки старта — к многовекторной траектории

Кассиры очень часто переходят в профессию бухгалтера с приростом дохода на 30 до 90 тыс. руб.

Есть интересные переходы от простого экономиста с доходом от 80 тыс. руб. до финансового аналитика с доходом от 200 тыс. руб.

Системные администраторы переходят на позиции руководителей отделов ИТ-инфраструктуры, наращивая доход с 70 до 140 тыс. руб.

Дата-сайентисты переходят в профессии уже напрямую связанные с ИИ и приносящие существенный прирост в зарплате: с 200,8 тыс. руб. на позиции дата-сайентиста до 400 тыс. руб. и выше на позиции ML-инженера.

Frontend-разработчики достаточно массово меняют карьеру, переходя на позиции Fullstack-разработчиков, и здесь возможный рост доходов: со 150,5 до 300,8 тыс. руб.

Графические дизайнеры переходят на позиции UX/UI-дизайнеров, и здесь возможный рост доходов: со 120 до 180 тыс. руб.