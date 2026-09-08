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«МегаФон»: в Рязани объем трафика на стриминг-платформах вырос на 28%

Рязанцы стали больше времени проводить на стриминговых видеосервисах. Трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился на 28% в сравнении с прошлым годом. Такой всплеск интереса зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Пиковый объем передачи данных приходится на выходные дни, когда зрители тратят на просмотр контента на 13% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности с четверга по пятницу. Интересно, что наиболее активным месяцем в 2026 г. по объему трафика, сгенерированного на площадках онлайн-кинотеатров, стал март, а пик пришелся на 14 марта, превысив среднедневной в два раза.

Согласно данным сервиса «МегаКино», в Рязанской области наиболее активной аудиторией онлайн-кинотеатров стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Аналогичный тренд наблюдается практически во всех регионах страны. Интересно, что рязанцы стали главными киноманами в Центральном федеральном округе. За ними следуют тверичане, калужане и ярославцы.

«Для жителей Рязанской области стриминговые сервисы уже давно стали привычкой — смотреть любимые фильмы и сериалы можно без скачивания и привязки к эфиру. Мы собрали главные онлайн-кинотеатры в единый пакет, чтобы абоненты тратили меньше времени на поиск, а просмотр был бесшовным на любом гаджете: хоть на смартфоне, хоть на большом экране. Все работает плавно, настройки интуитивны, и, где бы вы ни находились, впечатление от качества останется неизменным», — сказала директор «МегаФона» в Рязанской области Людмила Калашникова.

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Просмотр киноновинок и внимание к ним со стороны масс-медиа зачастую формируют новые тренды. Так, например, фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал в России волну интереса к оригинальной поэме и мифам Древней Греции. Аналитики «МегаФона» отмечают, что в июле число пользователей сайтов, посвящённых древнегреческим мифам и их исследованию, выросло на 46%, а объём мобильного интернет-трафика на этих ресурсах увеличился более чем в четыре раза.

Также накануне старта неофициального проката фильма о Человеке-пауке число пользователей сайтов с комиксами об этом герое выросло на 38%. По данным «МегаФона», с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в четыре раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма: число его пользователей в России в этот период увеличилось почти в семь раз.

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