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Почти миллион заявлений в 1 класс подали на «Госуслугах»

Приемная кампания в школах завершилась. На «Госуслугах» подали 999 тыс. заявлений в 1 класс — 75% от общего числа заявлений в тех регионах, где доступен сервис. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первое заявление было подано в гимназию №7 города Норильска в Красноярском крае в 18:58 мск 18 марта. Последнее — в школу №2 поселка Чири-Юрт в Чечне в 23:43 мск 5 сентября.

Как подавали заявления: 1 волна — 840 тыс. заявлений; 2 волна — 159 тыс. заявлений.

В первую волну заявления принимали от тех, кто живет рядом со школой или имеет право на льготы. Поскольку во многих школах очередность подачи заявлений влияла на зачисление, на «Госуслугах» работала функция «Черновик заявления». Родители могли заранее внести все данные, а в момент старта приемной кампании им оставалось только нажать кнопку «Отправить». Для некоторых категорий была предусмотрена возможность автоотправки заявлений. Родители воспользовались черновиками в 2/3 случаев.

Кто будет учиться: 51,4% — мальчики; 48,6% — девочки.

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Кто подавал заявления: 89,9% — мамы; 10,1% — папы.

В каких регионах пользовались «Госуслугами» чаще: Свердловская область, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербург, Башкортостан.

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