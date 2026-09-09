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Готовность доверить ИИ поиск товаров в четыре раза выше, чем оформление и оплату покупки

По данным исследования «Ашманов и партнеры», 56% использующих нейросети онлайн-покупателей готовы полностью доверить ИИ поиск лучшей цены и 47% — сравнение товаров. При этом самостоятельно выбирать товар нейросети готовы позволить только 27%, а оформлять и оплачивать заказ — 13%. В то же время ИИ уже заметно влияет на фактический выбор: у 38% опрошенных купленный товар часто или почти всегда совпадает с рекомендацией ИИ-сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Ашманов и партнеры».

Нейросети расширяют пространство выбора и помогают покупателю увереннее в нем ориентироваться

На вопрос, какое именно влияние оказывают нейросети, покупатели чаще всего отмечали то, что ИИ-сервисы расширяют их выбор (43%). Больше половины (52%) опрошенных считают, что познакомились благодаря ИИ с новыми брендами. Кроме того, нейросети помогают ориентироваться в качестве товаров (33%), делать более осмысленные покупки (33%) и экономить деньги (30%).

57% покупателей отмечают, что после общения с нейросетью лучше понимают товар или товарную категорию.

Нейросети не решают за покупателя, а дают более широкий и детальный контекст, предлагая альтернативы и подчеркивая различия и нюансы. В результате итоговый выбор может отличаться от первоначального запроса.

Полномочия ИИ-сервисов при покупках пока ограничены: чем ближе действие к транзакции, тем меньше покупатели готовы делегировать его нейросети

Покупатели редко используют ИИ, чтобы не разбираться в товаре самостоятельно (17%). Их основной запрос к нейросетям ― сэкономить время (40%) и глубже изучить товары (37%).

При этом покупатели готовы полностью доверить ИИ только узкие и затратные по времени функции ― поиск лучшей цены (56%) и сравнение товаров (47%). Заметно ниже готовность к тому, чтобы нейросети оценивали (32%) и выбирали товары (27%). Самые маловероятные сценарии ― это совершение с помощью ИИ частых повторных покупок (23%) или оформление и оплата заказов (13%).

Покупатели охотнее делегируют нейросетям трудозатратные информационные задачи, чем действия, непосредственно связанные с выбором и транзакцией. Поэтому в ближайшей перспективе поиск и сравнение товаров с помощью нейросетей выглядит более востребованным сценарием, чем полное делегирование ИИ-агентам выбора, оформления и оплаты покупки.

В нейроответах в первую очередь обращают внимание на цены, заметно реже — на бренд.

Большинство опрошенных отметили, что для них важен бренд, когда ИИ предлагает товар (71%).

Однако при чтении нейроответов внимание распределяется иначе: в первую очередь покупатели смотрят на цены (36%), рейтинги товаров (31%) и общую полезность ответа (31%). На бренд, несмотря на его высокую значимость, первым делом обращают внимание заметно реже (17%).

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Для сравнения: в классическом поиске, помимо позиции в выдаче, ключевыми факторами перехода на сайт являются его известность и опыт прошлых покупок.

Взаимодействие с ИИ нередко оказывается последним информационным этапом перед покупкой и частично заменяет чтение отзывов

Две трети опрошенных покупателей ответили, что совершали покупки сразу после общения с ИИ-сервисом: 14% — часто, 52% — иногда. Еще 24% редко действуют по такому сценарию, 10% — никогда.

Несмотря на то, что отзывы остаются ключевым фактором для решения о покупке, 49% покупателей согласны, что нейросети заменяют необходимость читать отзывы.

Если ответ нейросети противоречит отзывам о товаре, то только 32% респондентов доверятся отзывам, а 2% откажутся от покупки. Больше половины (53%) дополнительно проверят информацию о товаре, а 14% покупателей доверятся ИИ.

Методология исследования

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Метод: онлайн-опрос 1 тыс. человек. География: Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники. Целевая аудитория: покупатели товаров интернет-магазинов (хотя бы раз в несколько месяцев совершают покупку) в возрасте от 18 до 55 лет; пользователи ИИ-сервисов.

Товарные категории: одежда и обувь, косметика и парфюмерия, продукты питания, электроника и бытовая техника, мебель и товары для дома

Квоты: пол, возраст, география (по Росстату)


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