МТС обеспечила LTE-покрытие под крышей аэропорта Новокузнецка

МТС развернула внутреннюю сеть LTE в новом терминале международного аэропорта имени космонавта Бориса Волынова в Новокузнецке. Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет работают во всех помещениях аэровокзального комплекса.

Новый терминал в аэропорту Новокузнецка открылся в феврале 2025 г. До последнего времени мобильную связь в нем обеспечивали внешние базовые станции, однако в помещениях из металлоконструкций сигнал извне может быть недостаточно сильным. Технические специалисты МТС применили технологию indoor-покрытия и разместили телеком-оборудование внутри терминала. Решение учитывает конструктивные особенности здания и обеспечивает стабильную голосовую связь и скоростной интернет на всей площади комплекса включая зоны регистрации, выдачи багажа, предполётного досмотра, залы ожидания и технические помещения.

«За год новый аэропорт в Новокузнецке принимает более 500 тыс. пассажиров, которые летят напрямую в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Красноярск, Улан-Удэ, Новосибирск, Читу, а также на курорты Вьетнама и Таиланда. Услугами терминала пользуются жители южной агломерации Кузбасса, а время горнолыжного сезона он становится главными воздушными воротами для туристов, которые со всей страны прилетают в Шерегеш. Теперь жители и гости региона могут пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости, чтобы скоротать время в ожидании рейса за просмотром фильмов или соцсетей или поработать онлайн, а прилетающие и встречающие — уточнить расписание автобуса или вызвать такси в приложении», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Новый пассажирский терминал новокузнецкого аэропорта своей площадью почти в 20 тыс. м² в пять раз превышает старый аэровокзал. Современное пятиэтажное здание оснащено тремя телетрапами, шестью эскалаторами и 15 лифтами. Пропускная способность терминала — до миллиона пассажиров в год.