В Подмосковье заработал онлайн-возврат льготных путевок

Теперь на портале госуслуг Московской области можно подать заявку на возврат льготной путевки при наличии уважительной причины. Об этом CNews сообщил представитель Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«К онлайн-заявлению на возврат путевки можно сразу приложить документ, подтверждающий уважительную причину отказа. Кроме того, в электронную форму встроен сервис, который автоматически проверит прописку в Подмосковье и соответствие возраста предпенсионера установленным требованиям. Уведомление о любых несовпадениях появится на экране», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Подмосковье право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Услуга «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье». В рамках услуги заявитель может встать в очередь на путевку, отследить ее движение, обновить медицинскую справку и отказаться от предоставленной путевки. При этом если отказ происходит дважды без уважительных причин, его исключают из очереди.