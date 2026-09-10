SpaceWeb: классический хостинг перестает быть единственным решением для веб-проектов

Хостинг-провайдер SpaceWeb проанализировал, как на рынке меняется использование облачных сервисов среди пользователей виртуального хостинга. За последние три квартала число подключений облачных решений выросло на 84%, а количество пользователей, которые начали подключать дополнительные облачные сервисы, увеличилось почти в три раза. Данные показывают, что рынок уходит от модели, где одному проекту достаточно одного формата размещения.

Такой сценарий чаще встречается у веб-мастеров, ИТ-разработчиков и рекламных агентств, которые ведут сразу несколько проектов. 44% подключений облачных сервисов приходится на пользователей с двумя и более веб-проектами. В таких сценариях облако чаще становится не заменой хостингу, а дополнительным инструментом.

Среди облачных сервисов, которые пользователи добавляют к хостингу, чаще всего востребованы VPS: на них приходится 87% подключений, еще 12% занимает объектное хранилище S3. Классический хостинг остается удобным для сайтов, а облако подключают для задач вокруг проекта: отдельного сервера под приложение, хранения файлов, тестовой среды или более гибкой настройки инфраструктуры.

«За 25 лет мы видели тысячи проектов наших пользователей: от простых визиток до сложных высоконагруженных систем. Инфраструктура всегда усложняется постепенно, и наша задача — чтобы веб-разработчики не думали о серверах, а думали о продукте. Мы разработали и собрали множество различных хостинговых и облачных сервисов — всё это работает в связке, масштабируется по щелчку и не требует переезда, если проект вырос», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

SpaceWeb был основан в 2001 г. и уже 25 лет развивает хостинговые и облачные сервисы для профессиональных разработчиков. Сегодня на платформе хостинг-провайдера размещено более 220 тыс. сайтов, а веб-хостингом пользуются почти 200 тыс. клиентов. В продуктовой линейке порядка 40 хостинговых и облачных сервисов под разные задачи веб-мастеров и веб-студий, ИТ-разработчиков и ИТ-команд, рекламных агентств и небольших компаний, среди которых виртуальный и почтовый хостинг, облачная платформа, частное облако, Kubernetes, S3, базы данных и другие.