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«Туту» запустил нового ИИ-ассистента с поддержкой протокола MCP

Сервис путешествий «Туту» представил «Кэпа» — ИИ-ассистента, который помогает найти, забронировать и оплатить билеты на самолёт, а также подобрать отель. Ассистент доступен на сайте и в приложении «Туту».

«Кэп» принимает запросы пользователя в свободной форме и помогает организовать поездку целиком: выбрать направление, найти билеты по текущим ценам, составить маршрут, подсказать, как подготовиться к поездке и чем заняться на месте, после чего поможет забронировать и оплатить выбранный вариант. Ассистент не генерирует ответ из памяти модели: цены, наличие мест, расписания, карты и отзывы он получает из систем «Туту» на момент запроса.

По MCP-протоколу функции «Кэпа» доступны и внешним ИИ-агентам. Они могут использовать инструменты «Туту» для поиска билетов, отелей и мультимодальных маршрутов, просмотра схем вагонов и формирования заказа. «Туту» первым в российском тревел-сегменте открыл собственный MCP-сервер в июне 2026 г., который можно подключить к любому ИИ-агенту.

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После покупки «Кэп» отвечает на вопросы о поездке, помогает изменить бронирование или вернуть билет. Если ситуация требует участия человека, пользователь может в любой момент переключиться на специалиста «Туту».

«Кэп» — это не просто диалоговый помощник, а полноценный ИИ-агент, подключённый к технологической инфраструктуре «Туту». Он работает с актуальными данными, собирает сложные маршруты, формирует заказы и сопровождает пользователя после покупки. Благодаря MCP-протоколу эти возможности можно масштабировать за пределы сервиса», — отметил Роман Абрамов, директор по продукту сервиса путешествий «Туту».

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