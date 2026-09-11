«Авито Работа»: данные, автоматизация и гибкие форматы занятости помогают нанимать на 30% быстрее

Вахта перестает быть обособленным форматом трудовой деятельности: 43% работающих россиян открыты к такому режиму работы. При этом 17% из них уже имеют такой опыт, а 26% рассматривают возможность работы вахтовым методом. Рассмотрение конвертируется в отклики на «Авито Работе»: в 2026 г. больше 2 млн соискателей контактировали по вахтовым вакансиям — это почти каждый пятый соискатель платформы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Формат интересен не только рабочим профессиям: вахту рассматривают 36% работников складов, 37% работников кухни и 31% ИT-специалистов. Чтобы привлечь соискателей на такие позиции, работодатели пересматривают условия. Проживание и питание уже стали «базовым минимумом» в вахтовых вакансиях — большинство предложений уже включают их, и это число растет. Сейчас 79% вахтовых вакансий предлагают проживание, 70% — питание. Компенсация проезда, хотя и растет самыми быстрыми темпами (на 11 п.п. за 2 года), пока предлагается не во всех вакансиях (37%), что даёт возможность работодателям выделиться среди конкурентов. Также 18% вахтовых вакансий предлагают медстраховку — чаще, чем в среднем по вакансиям с другими графиками работы.

«По данным «Авито Работы», 75% кандидатов, которые откликались на вахтовые вакансии, также откликались и на другие графики работы. Это значит, что соискатели не делят вахту и другие форматы на разные категории — они выбирают удобный график под текущие задачи. Для соискателей сегодня на первый план выходит не только зарплата, но и прозрачность условий. Чем она выше, тем увереннее кандидаты принимают решение о выходе на вахту. При этом 23% респондентов в числе основных барьеров к работе вахтой назвали опасения, что реальные условия окажутся не такими, как обещали — оплата, график, работа, жильё. Остальные 77% не выбрали этот фактор в качестве одного из трех главных препятствий», — сказала Кристина Костина, руководитель аналитического центра «Авито Работы».

О том, как автоматизация помогает выстраивать бесшовный путь кандидата — от первого отклика до выхода на работу, — рассказали менеджер по развитию ключевых клиентов HRMOST (в периметре «Авито Работы») Наталья Лебедева и менеджер HR-tech проектов «ОТП-Банка» Анастасия Савельева. Чат-боты берут на себя рутинные коммуникации, сокращают время реакции и повышают конверсию на всех этапах воронки.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авито Подработки» Влад Твердохлеб рассказал, как бизнесу легально и прозрачно привлекать временных исполнителей после вступления в силу закона о платформенной экономике. «Авито Подработка полностью соответствует новым требованиям и помогает заказчикам уверенно работать в правовом поле», — сказал он. В качестве примера эксперт указали кейс «Дикси», где внедрение платформенной занятости позволило сократить время закрытия смен и снизить нагрузку на штатных сотрудников.

«Узнаваемость бренда и доверие напрямую влияют на скорость и качество найма. В 2025 г. мы сократили средний срок закрытия вакансии с 29 до 25 дней, а доля найма из «тёплого» трафика превысила 70%. Бренд работодателя стал инструментом, который соединяет кадровые задачи и реальный опыт сотрудников», — сказал Полина Логинова, руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы.

«По данным «Авито Работы», компании, которые внедряют автоматизацию и используют гибкие форматы занятости, закрывают вакансии в среднем на 30% быстрее. Мы увидели, что бизнес уже переходит от интуитивных решений к данным. Дискуссия с крупнейшими игроками рынка подтвердила: единого рецепта нет, но есть общее правило — автоматизация, гибкие форматы и прозрачность позволяют нанимать быстрее и эффективнее», — сказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы».