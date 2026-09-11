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«МегаФон» провёл 4G к окунёвому озеру в карельской глубинке

Жители и гости посёлка Ахвенламби Медвежьегорского района впервые получили доступ к стабильной мобильной связи и быстрому интернету на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование с LTE-покрытием и закрыли ещё одно «белое пятно» на карте региона. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

В сети четвёртого поколения местные жители могут свободно общаться в мессенджерах, созваниваться по видеосвязи с родными и близкими. На «Госуслугах» стало удобно оформлять нужные документы онлайн — больше не нужно проезжать 30 километров до администрации в селе Паданы. Кроме того, если понадобится помощь, можно оперативно вызвать экстренные службы.

Оценить новый уровень цифрового комфорта также могут гости турбазы, расположенной неподалёку, на Сегозерском водохранилище. Множество гостей приезжает сюда для отдыха на природе. Теперь здесь можно скачивать карты для навигации, уточнять прогноз погоды, а также делиться красивыми фотографиями карельской природы.

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«Чтобы добраться из Ахвенламби до города, нужно проехать 93 километра до Сегежи или 120 до Медвежьегорска. В таких местах особенно важна стабильная связь — это и комфорт, и безопасность. Поэтому новое телеком-оборудование сразу стало пользоваться спросом у местных жителей и туристов: за первые месяцы после его запуска абоненты успели наговорить по телефону более 1685 часов, а также прокачать больше 10 ТБ трафика, чего достаточно для просмотра 6000 фильмов», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Ахвенламби расположен на берегу одноимённого озера, которое получило своё название от карельских слов «ахвен» — окунь, и «ламби» — небольшое лесное озеро. На постоянной основе здесь проживает больше сотни человек. Это место также привлекает ценителей отдыха на природе, любителей рыбалки и сбора ягод.

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