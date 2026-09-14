CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

Компания «Сател» представила интеллектуальную систему управления знаниями «Инфосфера»

Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, представила интеллектуальную систему управления знаниями «Инфосфера». Новая платформа предназначена для организации единого справочного центра, обеспечивающего быстрый и удобный доступ к необходимой информации сотрудникам компании и операторам контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

Платформа «Инфосфера» объединяет все накопленные знания о компании, продуктах и услугах: нормативные документы, инструкции, сценарии диалогов, скрипты, часто задаваемые вопросы и опросные листы. Система поддерживает использование готовых информационных материалов, а также создание новых текстовых документов непосредственно в интерфейсе с помощью встроенного редактора. Инфосфера может быть развернута как самостоятельное решение, так и реализована в составе экосистемы унифицированных коммуникаций «Сател».

Для получения релевантной информации из базы знаний пользователи Инфосферы могут воспользоваться интеллектуальным поиском. Платформа отображает материалы уже с первых символов запроса, учитывает возможные опечатки, предлагает варианты подсказок и выполняет поиск не только по названиям и атрибутам, но и по содержимому документов. Найденные фрагменты подсвечиваются, а результаты фильтруются по степени важности контента или раздела.

Управление справочной информацией включает гибкие инструменты: неограниченная вложенность тематик, привязка материалов к нескольким разделам, настройка видимости материалов и срока их актуальности. Для создания статей реализован полноценный редактор с возможностью оформления текста, добавления таблиц и ссылок. Разграничение доступа обеспечивается ролевыми моделями, позволяющими управлять видимостью контента в зависимости от подразделения, отдела и должности пользователя.

В свою очередь, для сотрудников контакт-центра Инфосфера предлагает инструмент опросных листов, который помогает операторам быстрее разобраться в запросе клиента, узнать необходимую информацию и решить вопрос уже при первом обращении. При этом доступны различные настройки работы с базой знаний: сценарии диалога, интеграция с внешними системами через API, передача анкеты между сотрудниками без потери данных и др.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Инфосфера стала важным стратегическим активом, который обеспечивает оптимизацию работы справочного центра, регламентирует работу внутренних подразделений и клиентского сервиса, а также минимизирует количество ошибок. Мы разработали решение, которое не просто аккумулирует и систематизирует знания, но и помогает находить актуальную информацию в кратчайшие сроки, что способствует повышению эффективности работы сотрудников», — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

На все готовенькое. Гигантский российский ритейлер электроники «захватил» пункты выдачи уничтоженного конкурента Ozon и Wildberries

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Доверие к Ozon и Wildberries утрачено. Новые продавцы почти не приходят, старые прячут товары по своим складам

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще