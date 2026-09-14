«МегаФон» расширил покрытие 4G в Читинском районе

Для сельских жителей и дачников Забайкальского края «МегаФон» улучшил сотовую связь. Чтобы абоненты могли без помех созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами на комфортных скоростях, оператор провёл работы на сети. В селе Яблоново появилось дополнительное телеком-оборудование, а в других поселениях Читинского района были модернизированы существующие базовые станции.

Оборудование в Яблоново работает в нескольких частотных диапазонах: низкие обеспечивают стабильный сигнал даже внутри помещений и на больших расстояниях, высокие и средние – быстрый интернет. Скорости передачи данных в селе достигают 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы в период пиковой нагрузки на сеть быстро загружать объёмные файлы или смотреть видео онлайн.

Также улучшения зоны покрытия сети сотовой связи коснулись ещё нескольких поселений Читинского района — это сёла Домна, Новая Кука, Смоленка, Танха, Шишкино, а также садовые товарищества Кварц, Глубокое и Никишиха. На базовых станциях активировали дополнительные слои LTE.

«Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет своевременно увеличивать её пропускную способность. Видя растущую нагрузку в этих локациях, мы оперативно реагируем — устанавливаем новые базовые станции или усиливаем производительность существующих объектов связи», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

С начала 2026 г. инженеры оператора уже провели порядка 70 работ на телеком-сети в различных локациях региона. Новые станции появились в Забайкальском, Агинском, Кыринском, Дульдургинском, Хилокском и других районах.