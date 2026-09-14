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Просмотры образовательных Shorts на Rutube выросли на 67%

В июле–августе 2026 г. количество просмотров коротких видео в категории «Обучение» на Rutube выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в июле: количество просмотров образовательных Shorts выросло на 102% по сравнению с июлем 2025 г. В августе положительная динамика сохранилась, показатель увеличился на 43% год к году.

Рост просмотров показывает, что короткий формат становится заметным способом потребления образовательного контента на Rutube. Shorts позволяют авторам упаковывать знания и полезную информацию в компактные ролики, а пользователям знакомиться с новыми темами в привычном формате короткого видео.

«Мы видим устойчивый интерес к короткому образовательному формату. В июле и августе просмотры таких роликов заметно превысили прошлогодние показатели. Shorts позволяют говорить о сложных и полезных темах в доступной форме и становятся еще одной точкой входа пользователей в образовательный контент на платформе», — отметила Полина Тризонова, директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

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